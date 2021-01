Ne prestaju drame u kontroverznom srpskom realityju 'Zadruga'. Nakon što su se ovih dana ponovno sukobili bivši ljubavni par Fran Pujas (22) i Paula Hublin (21), ni novogodišnja noć nije mogla proći u miru.

POGLEDAJTE VIDEO: Svađa Paule i Monike u Zadruzi

Ovoga puta posvađale su se majka i kćer, Marija i Miljana Kulić. Došlo je do žeštokog okršaja, a sve tijekom novogodišnje zabave. Marija je tijekom noći zavodila i dosađivala muškarcima u kući. Htjela se seksati. Njezinu majku je to strašno smetalo, ali mislila je da će u jednom trenutku to prestati raditi.

Kad se njezina 'želja' nije ispunila, morala je nešto poduzeti. Pokušavala ju je urazumiti. Ipak, kćer je nije slušala pa kad nije mogla riječima, majka se 'poslužila' rukama i počela kćer čupati za kosu i tući je.

To je trajalo neko vrijeme, a onda su ih zadrugari, ali i osiguranje razdvojili. To nije pokvarilo zabavu, ekipa je nastavila plesati i piti.

Što se tiče Marije i Miljane, situacija ni nakon svađe nije bila idealna. Majka je cijelu noć pratila svaki Miljanin korak, a ona je od nje bježala.

POGLEDAJTE VIDEO: Svađa majke i kćeri