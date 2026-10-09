Skarsgårdove prozirne cipele najveći hit na premijeri filma

Alexander Skarsgård (50) na premijeru filma 'Wicker' na londonskom filmskom festivalu BFI, pojavio se u odvažnom zlatnom odjelu modne kuće Sain Laurent i još odvažnijim cipelama.Glumac je na nogama nosio prozirne plastične cipele istog brenda iz kolekcije proljeće/ljeto 2027. koja je predstavljena ovog lipnja. Iako je zlatno odijelo ispod kojeg nije nosio majicu bilo dovoljno da privuče pozornost na crvenom tepihu, cipele su ga ipak zasjenile i podijelile glumčeve obožavatelje. Dok su neki oduševljeni Skarsgårdom modnom hrabrošću, drugi su se zapitali je li poludio.

- Njemu sve dobro stoji, napisao je jedan obožavatelj, dok je drugi poručio: 'On može nositi baš sve'. Drugi pak pišu da se negdje ipak mora povući granica.

- Otkrila sam novu stvar koja mi je odbojna, napisala je jedna komentatorica, a druga dodala: 'O moj Bože, te cipele moraju užasno smrdjeti od plastike i znoja'.

Ovo nije prvi put da se Skarsgård odvažio na avangardne modne kombinacije. Tijekom promocije filma 'Pillion', u kojem je glumio dominantnog muškarca iz BDSM svijeta, nosio je razne neobične odjevne kombinacije, među kojima su bile kožne hlače, vrlo kratke hlačice, nježni topovi ukrašeni šljokicama, a 2025. i čizme do bedara, piše PageSix.



