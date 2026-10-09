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MODERNO ILI NEUKUSNO?

Skarsgårdove prozirne cipele najveći hit na premijeri filma

Piše Magdalena Mucić,
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Skarsgårdove prozirne cipele najveći hit na premijeri filma
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Alexander Skarsgård na crveni tepih u Londonu došao je u zlatnom odijelu prozirnim cipelama modne kuće Saint Laurent, a njegov modni odabir podijelio je fanove.

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Alexander Skarsgård (50) na premijeru filma 'Wicker' na londonskom filmskom festivalu BFI, pojavio se u odvažnom zlatnom odjelu modne kuće Sain Laurent i još odvažnijim cipelama.Glumac je na nogama nosio prozirne plastične cipele istog brenda iz kolekcije proljeće/ljeto 2027. koja je predstavljena ovog lipnja. Iako je zlatno odijelo ispod kojeg nije nosio majicu bilo dovoljno da privuče pozornost na crvenom tepihu, cipele su ga ipak zasjenile i podijelile glumčeve obožavatelje. Dok su neki oduševljeni Skarsgårdom modnom hrabrošću, drugi su se zapitali je li poludio.

London, UK. October 8th, 2026. Alexander Skarsgard attending the Wicker Premiere at the BFI London Film Festival 2026, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

- Njemu sve dobro stoji, napisao je jedan obožavatelj, dok je drugi poručio: 'On može nositi baš sve'. Drugi pak pišu da se negdje ipak mora povući granica.

- Otkrila sam novu stvar koja mi je odbojna, napisala je jedna komentatorica, a druga dodala: 'O moj Bože, te cipele moraju užasno smrdjeti od plastike i znoja'. 

London, UK. October 8th, 2026. Alexander Skarsgard attending the Wicker Premiere at the BFI London Film Festival 2026, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

Ovo nije prvi put da se Skarsgård odvažio na avangardne modne kombinacije. Tijekom promocije filma 'Pillion', u kojem je glumio dominantnog muškarca iz BDSM svijeta, nosio je razne neobične odjevne kombinacije, među kojima su bile kožne hlače, vrlo kratke hlačice, nježni topovi ukrašeni šljokicama, a 2025. i čizme do bedara, piše PageSix. 

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