'Domu mom' u Areni: Uz Matu Bulića i Miroslava Škoru na binu stiže jedno veliko iznenađenje

Arena Zagreb će u subotu, 11. listopada 2025. ponovno postati epicentar emocija i domoljubnog zanosa. Tradicionalni masovni domoljubni koncert 'Domu mom' ove će godine ugostiti dosad najveći broj izvođača, a ulaznica je ostalo jako malo. Bit će to jedan od najraskošnijih koncerata godine u ljepotici na Laništu.

Glazbeno-duhovni spektakl, kojem s razlogom tepaju da je 'obiteljsko okupljanje' udružit će na jednom mjestu najveća glazbena imena i donijeti puno više od običnog koncerta. To će biti večer pjesme i ponosa, u kojoj će tisuće ljudi zapjevati kao jedan, a svaki stih bit će slavlje ljubavi; Arena će se pretvoriti u jedno veliko srce koje kuca za domovinu u svakom taktu.

U pomno pripremanom showu na kojem već radi više od 200 ljudi, zapjevat će vladari domoljubne pjesme - Miroslav Škoro, Mate Bulić i sve popularniji Josip Ivančić. Kad su Škoro i Bulić već zajedno na bini, organizatori najavljuju i jedno veliko iznenađenje - tko će im se pridružiti na pozornici kako bi ta moćna slika iz Arene otišla u svijet.

Na koncertu 'Domu mom' pjevat će i Pero Galić, bivši frontmen Opće Opasnosti, Jacques Houdek, Tiho Orlić, Klapa HRM 'Sveti Juraj' i Klapa Cambi, Zaprešić Boysi koji su Hrvatskoj podarili najpopularnije navijačke himne, tamburaški sastav Gazde, Stjepan Jeršek Štef, Šima Jovanovac, Dražen Žanko, Mirko Švenda Žiga, Bruno Krajcar, Dino Petrić, Jure Brkljača, Frano Pehar, Pava, Nika Pastuović, Klapa Cesarice, SKUD 'Ivan Goran Kovačić' i Etno skupina Čuvarice.

Na pozornici će im se pridružiti i desetogodišnji Marino Vrgoč, glazbeno 'čudo od djeteta', pobjednik prve sezone showa The Voice Kids Croatia i ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Dječjoj Euroviziji, koji je ujedno simbol nove generacije koja ponosno živi Hrvatsku, kojem će ova večer zauvijek ostati urezana u pamćenje.

Prethodna dva koncerta 'Domu mom' - u zagrebačkoj Areni i dvorani Krešimira Ćosića u Zadru - okupila su više od od 30.000 posjetitelja koji su u potpunom transu i na nogama doživjeli eksploziju domoljublja i glazbe. Ulaznice su planule u rekordnom roku, što najbolje pokazuje koliko je publici nedostajao ovakav događaj - i to ne samo domaćoj, nego i onoj iz dijaspore, koja će 11. listopada doslovno okupirati Zagreb. Odavno je poznato da ljubav prema domovini ne poznaje granice pa će i ove godine publika pristizati iz Austrije, Njemačke i Švicarske, a val ponosa i emocija što ga donose naši ljudi iz iseljeništva dodatno jamči noć za pamćenje.

Treće spektakularno izdanje koncerta 'Domu mom' najavljeno je multimedijskim projektom pod nazivom 'Kome ćeš pjevati, ako ne Domu našem, Domu tvom, Domu mom!'. Video svojim vizualnim i glazbenim elementima podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju kao narod - vjeru, obitelj i domovinu - kroz zahvalu hrvatskim herojima iz svakodnevnog života. Upravo o tim vrijednostima pjevat će se satima u Areni Zagreb, 11. listopada, od 20 sati.

- Domoljublje se očituje u svakodnevnom poštovanju i podršci svima koji nesebično rade za dobrobit naše zemlje - od vatrogasaca i hitne službe, do policije,vojske i malog čovjeka, našeg susjeda, brata i prijatelja koji svojim predanom radom čini sve nas ponosnima. Oni tako štite našu sigurnost i slobodu, a time nam svima pokazuju što znači živjeti domoljublje u praksi. Njihova predanost i angažman odražavaju istinske vrijednosti koje ovaj projekt želi prenijeti. Sudjelovati u koncertu 'Domu mom' znači kroz glazbu slaviti njihov doprinos i zajedništvo te podsjetiti sve generacije koliko je važno čuvati i poštovati domovinu svaki dan - kako u svom pozivu, tako i u svom domu i društvu – poručila je Ksenija Abramović, glavna organizatorica projekta.

Pridružite se spektaklu koji spaja generacije i budi ponos u jedinstvenoj atmosferi Arene Zagreb. Na jednoj pozornici, u jednom gradu i u jednoj večeri, okupit će se omiljeni izvođači i izvesti najpoznatije pjesme koje su obilježile našu prošlost i oblikuju budućnost. Doživite trenutke koji se pamte zauvijek i koji su puno više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Eventim sustavu, na prodajnim mjestima distributera te u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.