Skrillex 'zapalio' atmosferu na EXIT-u: Pustio pjesmu 'Zvižduk u 8' pa odao počast domaćinima

Drugoga dana u Petrovaradinskoj tvrđavi na EXIT festivalu publiku je zabavljao i jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice, Skrillex. Nastup je započeo u jedan iza ponoći, a nekoliko desetaka tisuća ljudi okupilo se ispred glavne pozornice u Novom Sadu.

Skrillex je odao počast domaćinima pa je prije samog seta pustio pjesmu 'Zvižduk u 8 (Kao nekad u osam)' jugoslavenske zvijezde Đorđa Marjanovića.

Foto: PROMO

Atmosferu je doveo do vrhunca svojim hitovima 'Bangarang', 'Rumble', 'Ratata'. Izveo je i pjesmu svima poznatu sa radijskih stanica - 'Where Are U Now' koju je napravio sa Justinom Bieberom. Light show popratio je svaku pjesmu ovog DJ-a koji je prije samostalne karijere pjevao u metal bendu. Ni tu iznenađenjima nije bilo kraja - neke pjesme bile su popraćene vatrometom i konfetima.

Foto: Amir Hamzagic

Uz svoje hitove puštao je i pjesme svojih prijatelja i kolega. Jedna od njih bila je i 'Marea (We've lost dancing)' kojom se tijekom lockdowna proslavio Fred Again. Istu pjesmu su zajedno izveli i na ovogodišnjoj Coachelli.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages/PIXSELL

Sonny Moore prvi put je na Exitu nastupao 2014. godine, a tada mu se toliko svidjelo na festivalu da je otkazao let i ostao sve dane uživati u glazbi. Čak se nekim izvođačima tada pridružio na pozornici i iznenadio sve prisutne.