Skrolajte nježno: Vruće dame Instagrama će vas oduševiti...

Zajedno ih prati oko 250 milijuna ljudi, po jednoj objavi mogu zaraditi i nekoliko milijuna kuna, a sve zahvaljujući ponajviše vrućim fotkama. Donosimo vam veliku listu najzgodniji dama Instagrama za 2020. godinu

<p>Jedno od najpoželjnijih zanimanja, ako pitate učenice po SAD-u i Europi je - Instagram model. U samom vrhu tu su još i YouTuber i slične varijacije na temu koje one starije generacije i ne shvaćaju baš najbolje. Ali to ne znači da nisu isplative. Instagram je postao moćan alat u rukama onih koji ga znaju koristiti i svakodnevno niču na tisuće novih profila mladih djevojaka koje se nadaju kako će im to biti put do slave. Očekivano, 99,99 posto njih ne uspije u tome iz jednog ili drugog razloga.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A one koje se probiju, od njega mogu i više nego lagodno živjeti. Mi vam, nakon sati i sati pregledavanja stranih lista, donosimo pregled 30 najzgodnijih dama Instagrama. A da ne bi bilo da neku od njih favoriziramo, poredali smo ih po broju pratitelja. Uživajte, recite nam svoje favorite i pripremite se za malo dulje 'skrolanje'...</p><p><strong>1. Jess Raemy - 36 tisuća pratitelja</strong></p><p>Ova 23-godišnja Amerikanka planirala je postati party-planerica, ali onda su je opazili agenti i danas je perspektivna manekenka. Od toga zarađuje, ali ni približno kao druge dame na listi. Za sebe kaže da voli Nutellu, lubenicu i seriju 'Prijatelja'.</p><p><strong>2. Raven Lyn - 334 tisuće pratitelja</strong></p><p>Bivša djevojka direktora Twittera <strong>Jacka Dorseyja</strong> snimala je kampanju za manje-više sve jače brendove. Dijelom je Indijanka, a dijelom Irkinja. 'Teška' je oko dva milijuna dolara.</p><p><strong>3. Monica Alvarez - 399 tisuće pratitelja</strong></p><p>Evo jedna trivia u stilu 'Nogometnih ikona'. Bujnu latino ljepoticu na Instagramu od Hrvata prati nogometaš Kopenhagena <strong>Robert Mudražija.</strong></p><p><strong>4. Danielle Knudson - 513 tisuća pratitelja</strong></p><p>Kanađanka je do prošle godine bila u vezi s tenisačem <strong>Milošom Raonićem</strong>, a sad je opet solo. Navodno je na nju oko prije braka bacio i<strong> Justin Bieber</strong>.</p><p><strong>5. Jocelyn - 545 tisuća pratitelja</strong></p><p>Slavu našla preko manekenskog reality showa 'The Face'.</p><p><strong>6. Collen Elizabeth - 604 tisuća pratitelja</strong></p><p>Ova 24-godišnja dama obožava nogomet. I sport općenito. Fitness model je, kaže, postala slučajno, kad su je opazili kako vježba i teretani ne bi li skinula višak kilograma...</p><p><strong>7. Megan Williams - 766 tisuće pratitelja</strong></p><p>Britanka je jedna od najpoželjnijih dama u svijetu mode. 'Teška' je oko 600.000 dolara.</p><p><strong>8. Jessica Wilde - 916 tisuće pratitelja</strong></p><p>Voli pisati kolumne, tetovirati se i šetati svoje pse.</p><p><strong>9. Elizabeth Turner - 931 tisuća pratitelja</strong></p><p>Šuškalo se da je hodala s Leonardom DiCaprijem, što joj je pomoglo u karijeri. Snimala je sa svima, a njezino se bogatstvo procjenjuje na oko 500.000 dolara.</p><p><strong>10. Jaclyn Swedberg - 907 tisuća pratitelja</strong></p><p>Šveđanka se voli fotkati za Playboy.</p><p><strong>11. Carly Lauren - 1 milijun pratitelja</strong></p><p>I ona se voli fotkati za Playboy. U 29. godini pokušava se probiti u svijetu filma.</p><p><strong>12. Cindy Prado - 1,6 milijuna pratitelja</strong></p><p>Trebala je biti PR stručnjakinja, ima i diplomu, ali ovo je smatralo unosnijim. 'Teška' je oko 700.000 dolara.</p><p><strong>13. Ellie Gonsalves - 1,2 milijuna pratitelja</strong></p><p>Osim što je uspješna manekenka, jako je tražena glumica. Na računu ima oko tri milijuna dolara. Još uvijek je sama, kaže da nikako ne uspijeva pronaći onoga pravoga.</p><p><strong>14. Renee Somerfield - 1,5 milijuna pratitelja</strong></p><p>Iako je američki mediji nazivaju 'bikini-modelom', na većini fotki na koje smo mi naišli je gola. Ponosna je veganka i veliki borac za prava životinja.</p><p><strong>15. Olya Abrambovič - 1,8 milijuna pratitelja</strong></p><p>Misteriozna Ruskinja ne voli pričati o svojoj obitelji ni djetinjstvu. Priznaje samo da je nedavno napunila 30 godina. Nije u rodu s bogatim vlasnikom Chelseaja <strong>Romanom Abramovičem</strong>, ali je s njima navodno bila u vezi. Fanovi su joj malo počeli zamjerati plastične operacije.</p><p><strong>16. Nina Agdal - 1,6 milijuna pratitelja</strong></p><p>Manekenka je najpoznatija po svojoj vezi s <strong>Leonardom DiCaprijem.</strong></p><p><strong>17. Alana Blanchard - 1,8 milijuna pratitelja</strong></p><p>Profesionalna surferica iza sebe ima hrpu trofeja, a u zadnje vrijeme posvetila se majčinstvu. Za razliku od drugih dama na listi, većina njezinih slika je prirodna, bez photoshopa i drugih intervencija...</p><p><strong>18. Natasha Oakley - 2,2 milijuna pratitelja</strong></p><p>Ova Australka na ljeto puni 30 godina, a zahvaljujući kupaćim kostimima, koje je prvo reklamirala, pa onda otvorila i kompaniju koja se bavi njihovom proizvodnjom, na računu ima četiri milijuna dolara...</p><p><strong>19. Valeria Orsini - 4,3 milijuna pratitelja</strong></p><p>Američki fitnes model najpoznatiji je po svojoj bujnoj stražnjici zbog koje se često pojavljuje u glazbenim spotovima.</p><p><strong>20. Viki Odintcova - 5,1 milijuna pratitelja</strong></p><p>Rodom iz St. Peterburga, ova mlada dama znala je iskoristiti Instagram na putu do slave. Krasila je na stotine naslovnica u Rusij i SAD-u, a u svemu su joj najveća podrška bila roditelji. Bila je u vezi s vozačem formule <strong>Fernandom Alonsom</strong> i još nekim direktorima. 'Teška' je oko 600.000 dolara. </p><p><strong>21. Juli Anne - 6 milijuna pratitelja</strong></p><p>Punog imena <strong>Julianne Kissinger,</strong> ova 27-godišnja dama svakodnevno, na radost svojih pratitelja, puni Instagram golišavim fotografijama. Već sa 17 godina postala je majka te se zaposlila kao prodavačica smrznutih jogurta. Na njezinu sreću, netko je otkrio njezinu profile na društvenim mrežama te je ubrzo postala tražena manekenka. Na računu, ako je vjerovati američkim medijima, ima nekoliko milijuna dolara.</p><p><strong>22. Cindy Kimberly - 6,5 milijuna pratitelja</strong></p><p>Proslavio ju je pjevač <strong>Justin Bieber,</strong> koji je prije nekoliko godina objavio njezinu fotku uz pitanje 'Tko je ova ljepotica'. I odmah je buknulo. Od nepoznate djevojke koja se voli naslikavati došla je do statusa jako traženog modela. Kako bi više zarađivala, odlučila je operirati nos...</p><p><strong>23. Sveta Bilyalova - 6 milijuna pratitelja</strong></p><p>Osim što je lijepa, ova 26-godišnjakinja iz Moskve ima i sjajan smisao za humor. Velika je ljubiteljica životinja te je izrazila želju da udomi tigra. </p><p><strong>24. Jimena Sanchez - 8 milijuna pratitelja</strong></p><p>Meksikanku često uspoređuju s<strong> Kim Kardashian</strong>, a postala je popularna kao sportska voditeljica na FOX-u. Studirala je glumu, ali kad je dobila prvi posao na televiziji od toga je odustala. Jedna od starijih s naše liste, ali u 37. godini Jimena izgleda sjajno...</p><p><strong>25. Abigail Ratchford - 9,1 milijuna pratitelja</strong></p><p>Vjerojatno i 'najprovokativnija' dama s naše liste, kojoj su vruće fotke donijele oko tri milijuna dolara na račun. Voli košarkaše i već dulje vremena navodno nešto muti sa sjajnim centrom <strong>Kristapsom Porzingisom.</strong></p><p><strong>26. Demi Rose- 13,2 milijuna pratitelja</strong></p><p>Sitna, ali bujna ljepotica iz Birminghama do slave je došla preko Instagrama. Svakodnevno časti fanove obnaženim fotkama iz svih dijelova svijeta, a račun joj je sve deblji i deblji i danas je 'teška' oko dva milijuna dolara. Da nije model kaže da bi bila DJ-ica.</p><p><strong>27. Alexis Ren - 13,9 milijuna pratitelja</strong></p><p>S 15 godina pozirala je u kupaćem kostimu uz bazen kod kuće, fotka se krenula širiti, došli su prvi angažmani, zatim oni još unosniji i danas je jedna od 'najjačih' ljepotica Instagrama.</p><p><strong>28. Candice Swanepoel - 14,6 milijuna pratitelja</strong></p><p>Ova Victorijina anđelica zadnjih je deset godina među deset najplaćenijih manekenki na svijetu. Radila je sa svim bitnijim imena u modnoj industriji, nedavno pokrenula i vlastiti brend kupaćih kostima i zbog toga na računu navodno ima između 15 i 20 milijuna dolara.</p><p><strong>29. Emily Ratajkowski - 26,8 milijuna pratitelja</strong></p><p>Godine 2013. pojavila se u spotu za 'Blurred lines' I od tog trenutka njezina karijere kreće uzlaznom putanjom. Glumila je nakon toga u filmovima i serijama, radila kampanje za više-manje sve modne kuće i zaradila oko osam milijuna dolara. Ovih dana pruža podršku<strong> Bernieju Sandersu</strong> u nadolazećim američkim izborima.</p><p><strong>30. Kendall Jenner - 140,3 milijuna pratitelja</strong></p><p>Lista nikako nije mogla proći bez jedne iz klana Kardashian-Jenner. Kendall je jedna od najplaćenijih modela na svijetu, po objavi na Instagramu zaradi i do 250.000 dolara i najbogatija je s naše liste. Mlada dama navodno je teška više od 50 milijuna dolara. Prema uglednom Forbesu, 2017. godine bila je najplaćenija manekenka na svijetu.</p>