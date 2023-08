Škugor: Nisam se htio vući po sudovima s Tonyjem Cetinskim

Pjevač dođe menadžeru. I to, figurativno, "gol i bos". Želi da ovaj od njega napravi zvijezdu. Menadžer pristane. Okupi tim, naruči tekstove, glazbu, aranžman, osmisli imidž, scenske nastupe, sve to plati iz svog džepa. Potom se od prvih zarada odbija postotak dok se menadžeru ne vrati iznos koji je uložio u buduću zvijezdu. I kad dođu na nulu, ovisno o ugovoru, menadžer uzima postotak od svirki koje je dogovorio. U početnoj fazi pjevači potpisuju sve. Pristaju na sve samo da budu zvijezde. Kasnije požele veći dio kolača. I zapravo je to u 99,9 posto slučajeva razlog svađama. Najpoznatija estradna svađa svakako je ona Severine i Tutica iz 1998. Te godine krenuli su napisi kako Zrinko Tutić ima robovlasničke ugovore, a on je godinama kasnije objašnjavao kako to zapravo nisu.