Saznajte koji su filmovi najpopularniji na SkyShowtime u Hrvatskoj ovaj tjedan. Donosimo detaljan pregled top 10 hitova koje gledaju svi – provjerite što ne smijete propustiti!
SkyShowtime: Top 10 filmova
SkyShowtime je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih naslova, a mi vam predstavljamo top 10 najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, ova lista je pravi izbor za vas!
Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj:
1. Black Bag
IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%
Ovaj napeti triler prati agenticu Kathryn Woodhouse, koju sumnjiče za izdaju domovine. Njezin suprug, također legendarni agent, mora birati između odanosti braku ili zemlji. U glavnim ulogama su Cate Blanchett i Michael Fassbender, a režiju potpisuje Steven Soderbergh.
SAD, 2025., Triler, Špijunski
2. Novocaine
IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 80%
Kad djevojku njegovih snova otmu, obični mladić Nate koristi svoju neobičnu sposobnost – ne osjeća bol – kako bi je spasio. Akcijska komedija s Jackom Quaidom i Amber Midthunder u glavnim ulogama.
SAD, 2025., Komedija, Akcija
3. French Girl
IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 31%
Gordon, simpatični profesor iz Brooklyna, zaljubljuje se u Francuskinju. Njihova veza biva na kušnji kad se ona vrati u rodni Quebec zbog posla, a njen bivši ljubavnik ulazi u priču. Romantična komedija s Zachom Braffom i Vanessom Hudgens.
Kanada, 2024., Romantična komedija
4. Dog Man
IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%
Nakon nesreće, policajac i njegov pas spajaju se u jedno biće – Dog Mana! Zajedno se bore protiv zlog mačka Peteya. Glasove posuđuju Pete Davidson i Ricky Gervais.
SAD, 2025., Animacija, Obiteljski
5. Vicious
IMDB: 4.9
Mlada žena provodi noć boreći se za život nakon što otvori tajanstveni poklon od nepoznatog posjetitelja. Horor s Dakotom Fanning u glavnoj ulozi.
SAD, 2025., Horor
6. Love Hurts
IMDB: 5.3
Nekadašnji kriminalac i agent za nekretnine suočava se s prošlošću kada mu se bivši partner pojavi s prijetećom porukom, a brat kriminalac mu je za petama. Akcijski triler s Ke Huy Quanom i Arianom DeBose.
SAD, 2025., Akcija, Krimić
7. Humane
IMDB: 5.3
Nakon ekološke katastrofe koja je prisilila čovječanstvo da žrtvuje 20% populacije, jedna obiteljska večera pretvara se u kaos kada otac odluči pristupiti vladinom programu eutanazije.
Kanada, 2024., Triler, Drama
8. Heart Eyes
IMDB: 6.0, Rotten Tomatoes: 77%
Na Valentinovo, dvoje kolega postaju mete serijskog ubojice poznatog kao Heart Eyes Killer i moraju preživjeti najromantičniju noć bježeći za život.
Novi Zeland, 2025., Horor, Slasher
9. Wolf Man
IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 48%
Blake i njegova supruga odlaze u izoliranu kuću, gdje ih napada nepoznata zvijer. Kako noć odmiče, Blake se počinje mijenjati u nešto zastrašujuće.
SAD, 2025., Horor, Vukodlaci
10. September 5
IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 88%
Tijekom Olimpijade u Münchenu 1972., američka sportska ekipa izvještava o talačkoj krizi izraelskih sportaša. Intenzivna drama s Johnom Magarom i Peterom Sarsgaardom.
Njemačka, 2024., Drama, Povijesni
Ako još niste pogledali ove hitove, sada je pravo vrijeme! Koji je vaš favorit s popisa?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+