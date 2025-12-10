Obavijesti

SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime: Top 10 filmova
Saznajte koji su filmovi najgledaniji na SkyShowtimeu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo detaljan pregled top 10 hitova, njihove radnje, glumačke postave i ocjene

SkyShowtime i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu filmova koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako ne znate što gledati, donosimo vam najnoviju top 10 listu najgledanijih naslova – s detaljnim opisima, ocjenama i glumačkim postavama!

Top 10 filmova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Black Bag

 IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%


Ovaj napeti akcijski triler prati agenticu Kathryn Woodhouse, koja je pod sumnjom za izdaju domovine. Njezin suprug, također legendarni agent, mora odlučiti hoće li biti vjeran braku ili državi. U glavnim ulogama briljiraju Cate Blanchett i Michael Fassbender, dok režiju potpisuje Steven Soderbergh. (SAD, 2025., Akcija, Špijunski)



2. Trust

IMDB: 3.8, Rotten Tomatoes: 22%


Nakon skandala, holivudska zvijezda skriva se u osamljenom Airbnb-u, ali ubrzo postaje meta opasnih kriminalaca. U glavnoj ulozi je Sophie Turner, a film donosi napetu atmosferu i neočekivane preokrete. (SAD, 2025., Triler)



3. Novocaine

IMDB: 6.5, Rotten Tomatoes: 81%


Nate, običan mladić koji ne osjeća bol, koristi tu neobičnu sposobnost kako bi spasio djevojku svojih snova od otmičara. Ova akcijska komedija s Jackom Quaidom u glavnoj ulozi donosi spoj humora i uzbuđenja. (SAD, 2025., Komedija, Akcija)



4. Y2K, IMDB: 5.2

Rotten Tomatoes: 51%


Dva autsajdera odlučuju upasti na najveću zabavu dočeka 2000. godine, ali noć izmiče kontroli kad sat otkuca ponoć. Film obiluje nostalgijom, humorom i horor elementima. (SAD, 2024., Komedija, Horor)



5. Drop

IMDB: 6.1, Rotten Tomatoes: 83%


Violet, udovica na prvom spoju nakon godina, doživljava niz prijetećih poruka koje njezin savršeni izlazak pretvaraju u noćnu moru. U glavnoj ulozi je Meghann Fahy. (SAD, 2025., Triler)



6. Infinite

IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%


Evan McCauley otkriva da su njegove neobične vještine i sjećanja rezultat prošlih života. U ovom SF trileru s Markom Wahlbergom, istražuje se granica između stvarnosti i sjećanja. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika)



7. Vicious

 IMDB: 4.9


Polly dobiva tajanstvenu kutiju s uputom da u nju stavi nešto što treba, mrzi i voli – inače prijeti uništenje svega što poznaje. Ovaj horor s Dakotom Fanning donosi jezivu atmosferu i nadnaravne elemente. (SAD, 2025., Horor)



8. A House on the Bayou

IMDB: 5.4


Obitelj pokušava obnoviti odnose na izoliranom imanju u Louisiani, ali dolazak nepozvanih gostiju otkriva mračne tajne i ruši iluziju sreće. (SAD, 2021., Psihološki horor)



9. Too Close For Christmas

IMDB: 5.7


Hayley provodi Božić s obitelji svoje sestre, gdje se ponovno susreće s bivšim dečkom Lukeom. Ova romantična komedija donosi toplu blagdansku atmosferu i nove prilike za ljubav. (Kanada, 2020., Romansa, Božićni film)



10. Humane

IMDB: 5.3


Nakon ekološke katastrofe, obitelj se okuplja na večeri gdje otac planira pristupiti državnom programu eutanazije, što izaziva kaos i otkriva mračne tajne. (Kanada, 2024., Triler)

