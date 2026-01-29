SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime je ponovno privukao pažnju gledatelja u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova. Ovaj tjedan donosimo vam pregled 10 najgledanijih filmova - idealan vodič za vaš obiteljski filmski maraton!

1. Kako izdresirati zmaja, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 77%

Ovaj fantastični live-action film vodi nas na otok Berk, gdje mladi Viking Hiccup prkosi tradiciji i sprijateljuje se s Toothlessom, zmajem noćne furije. Njihovo prijateljstvo mijenja odnos između Vikinga i zmajeva te donosi dirljivu priču o hrabrosti i promjeni. U glavnim ulogama: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler. (SAD, 2025., Fantazija, Zmajevi)

2. Stranci, IMDB: 6.9

Šest dana u životima Izraelca iz kibuca i Palestinca iz Pariza, čiji se životi neočekivano isprepliću u berlinskoj podzemnoj željeznici tijekom finala Svjetskog prvenstva. Film istražuje teme identiteta, predrasuda i ljubavi. (Izrael, 2007., Drama)

3. Crna torba (Black Bag), IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%

Napeti špijunski triler u kojem agentica Kathryn Woodhouse postaje osumnjičena za izdaju, a njezin suprug mora birati između odanosti državi ili braku. Glavne uloge: Cate Blanchett, Michael Fassbender. (SAD, 2025., Akcija, Špijuni)

4. Nemoguća misija: Posljednji obračun, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%

Ethan Hunt i njegov tim u borbi protiv opasne umjetne inteligencije Entity. Ulog je budućnost cijelog svijeta, a prošlost progoni Ethana. Akcijski spektakl s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija, Špijuni)

5. Neznanac u mom domu

Neznanac tvrdi da je kći para zamijenjena pri rođenju, što dovodi do šokantnih otkrića i obiteljskih drama. U glavnim ulogama: Sophia Bush, Chris Carmack. (SAD, 2025., Drama)

6. Kako izdresirati zmaja: Povratak kući, IMDB: 7.3

Deset godina nakon što su zmajevi napustili Berk, Hiccup i prijatelji pokušavaju održati sjećanje na zmajeve živim kroz posebne tradicije. Animirani nastavak omiljene franšize. (SAD, 2019., Animacija, Zmajevi)

7. Svi đavli su ovdje, Rotten Tomatoes: 61%

Nakon pljačke, četvero kriminalaca skriva se u zabačenoj kući, ali paranoja raste i prijetnja dolazi iznutra. Napeti triler s Eddiejem Marsanom i Samom Claflinom. (SAD, 2025., Triler, Misterij)

8. Millers u braku

Eve Miller, bivša indie rock pjevačica, suočava se s problemima u braku i osjećajima prema novinaru, dok njezina sestra Maggie balansira između karijere i obiteljskih odnosa. (SAD, 2025., Drama, Psihološki)

9. Zmajevi: Zora zmajskih trkača, IMDB: 6.7

Potraga za izgubljenom ovcom pretvara se u natjecanje za titulu prvog šampiona u trci zmajeva na Berku. Animirani film za sve uzraste. (SAD, 2014., Animacija, Zmajevi)

10. Beskrajni, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%

Evan McCauley otkriva da su njegove neobične vještine i sjećanja rezultat reinkarnacije i pripadnosti tajnoj grupi "Infinites". U glavnoj ulozi: Mark Wahlberg. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika, Psihološki)