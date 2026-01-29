Saznajte koji su filmovi najpopularniji na SkyShowtime u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo detaljan pregled top 10 naslova s opisima i ocjenama - idealno za vaš sljedeći filmski ili serijski maraton!
SkyShowtime: Top 10 filmova
SkyShowtime je ponovno privukao pažnju gledatelja u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova. Ovaj tjedan donosimo vam pregled 10 najgledanijih filmova - idealan vodič za vaš obiteljski filmski maraton!
1. Kako izdresirati zmaja, IMDB: 7.8, Rotten Tomatoes: 77%
Ovaj fantastični live-action film vodi nas na otok Berk, gdje mladi Viking Hiccup prkosi tradiciji i sprijateljuje se s Toothlessom, zmajem noćne furije. Njihovo prijateljstvo mijenja odnos između Vikinga i zmajeva te donosi dirljivu priču o hrabrosti i promjeni. U glavnim ulogama: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler. (SAD, 2025., Fantazija, Zmajevi)
2. Stranci, IMDB: 6.9
Šest dana u životima Izraelca iz kibuca i Palestinca iz Pariza, čiji se životi neočekivano isprepliću u berlinskoj podzemnoj željeznici tijekom finala Svjetskog prvenstva. Film istražuje teme identiteta, predrasuda i ljubavi. (Izrael, 2007., Drama)
3. Crna torba (Black Bag), IMDB: 6.7, Rotten Tomatoes: 96%
Napeti špijunski triler u kojem agentica Kathryn Woodhouse postaje osumnjičena za izdaju, a njezin suprug mora birati između odanosti državi ili braku. Glavne uloge: Cate Blanchett, Michael Fassbender. (SAD, 2025., Akcija, Špijuni)
4. Nemoguća misija: Posljednji obračun, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 80%
Ethan Hunt i njegov tim u borbi protiv opasne umjetne inteligencije Entity. Ulog je budućnost cijelog svijeta, a prošlost progoni Ethana. Akcijski spektakl s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija, Špijuni)
5. Neznanac u mom domu
Neznanac tvrdi da je kći para zamijenjena pri rođenju, što dovodi do šokantnih otkrića i obiteljskih drama. U glavnim ulogama: Sophia Bush, Chris Carmack. (SAD, 2025., Drama)
6. Kako izdresirati zmaja: Povratak kući, IMDB: 7.3
Deset godina nakon što su zmajevi napustili Berk, Hiccup i prijatelji pokušavaju održati sjećanje na zmajeve živim kroz posebne tradicije. Animirani nastavak omiljene franšize. (SAD, 2019., Animacija, Zmajevi)
7. Svi đavli su ovdje, Rotten Tomatoes: 61%
Nakon pljačke, četvero kriminalaca skriva se u zabačenoj kući, ali paranoja raste i prijetnja dolazi iznutra. Napeti triler s Eddiejem Marsanom i Samom Claflinom. (SAD, 2025., Triler, Misterij)
8. Millers u braku
Eve Miller, bivša indie rock pjevačica, suočava se s problemima u braku i osjećajima prema novinaru, dok njezina sestra Maggie balansira između karijere i obiteljskih odnosa. (SAD, 2025., Drama, Psihološki)
9. Zmajevi: Zora zmajskih trkača, IMDB: 6.7
Potraga za izgubljenom ovcom pretvara se u natjecanje za titulu prvog šampiona u trci zmajeva na Berku. Animirani film za sve uzraste. (SAD, 2014., Animacija, Zmajevi)
10. Beskrajni, IMDB: 5.5, Rotten Tomatoes: 17%
Evan McCauley otkriva da su njegove neobične vještine i sjećanja rezultat reinkarnacije i pripadnosti tajnoj grupi "Infinites". U glavnoj ulozi: Mark Wahlberg. (SAD, 2021., Znanstvena fantastika, Psihološki)
