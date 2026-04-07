SkyShowtime: Top 10 filmova

SkyShowtime je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikom ponudom filmova. Od akcijskih spektakala, napetih trilera do emotivnih drama – donosimo vam detaljnu listu najgledanijih 10 filmova na platformi. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski ili serijski maraton!

Top 10 filmova na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Nobody 2, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 76%

Ovaj napeti akcijski triler prati Hucha Mansella (Bob Odenkirk), običnog oca iz predgrađa s mračnom prošlošću. Nakon što spriječi provalu u svoj dom, lanac događaja otkriva tajne njegove supruge Beccae i vraća Hucha u svijet nasilja iz kojeg je pokušao pobjeći. U filmu glume i Connie Nielsen, Christopher Lloyd i Sharon Stone, a režiju potpisuje Timo Tjahjanto. (SAD, 2025., Akcija, Osveta)

2. The Prophecy II, IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 33%

Arkanđeo Gabriel (Christopher Walken) vraća se s ciljem uništenja ljudske rase uz pomoć suicidalne tinejdžerice i protivljenje anđela Danyaela. Film obiluje mračnom atmosferom i napetim okršajima između neba i zemlje. (SAD, 1998., Triler, Fantastika)

3. Freaky Tales

U Oaklandu 1987. godine, misteriozna sila vodi autsajdere kroz četiri isprepletene priče: punkeri brane svoj kvart od nacista, rap duo se bori za besmrtnost na sceni, umorni plaćenik traži iskupljenje, a NBA zvijezda rješava stare račune. Glumačku ekipu predvode Jay Ellis, Pedro Pascal i Tom Hanks. (SAD, 2025., Akcija, Drama)

4. The Naked Gun, IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 87%

Legendarni parodijski akcijski film s Liamom Neesonom u ulozi neponovljivog Franka Drebina Jr.-a, koji vodi Policijsku postaju i spašava svijet na urnebesno smiješan način. Pamela Anderson i Paul Walter Hauser pridružuju se u komičnim ulogama. (SAD, 2025., Komedija, Parodija)

5. The Prophecy: Uprising, IMDB: 5.4

Drevni rukopis Lexicon, koji sam piše proročanstvo o dolasku Antikrista, dolazi u ruke nesvjesne žene. Anđeli kreću u potjeru za rukopisom, dok se borba između dobra i zla zaoštrava. (SAD, 2005., Fantastika, Triler)

6. The Prophecy 3: The Ascent, IMDB: 5.6, Rotten Tomatoes: 17%

Završetak trilogije o proročanstvu donosi povratak arkanđela Gabriela (Christopher Walken) i rat između neba i zemlje, dok Pyriel, anđeo genocida, prijeti uništenjem čovječanstva. (SAD, 2000., Fantastika)

7. Welcome to Sudden Death, IMDB: 4.4

Jesse Freeman, bivši specijalac i ekspert za eksplozive, suočava se s teroristima koji otimaju vlasnika košarkaškog tima i njegovu kćer tijekom utakmice. Akcija, napetost i utrka s vremenom garantirani! (SAD, 2020., Akcija, Triler)

8. Jurassic World Rebirth, IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 50%

Pet godina nakon Dominion-a, Zora Bennett vodi tim na tajnu misiju kako bi osigurala genetski materijal najvećih dinosaura. No, neočekivani susret sa civilnom obitelji i šokantno otkriće na izoliranom otoku mijenjaju sve. U glavnim ulogama Scarlett Johansson i Mahershala Ali. (SAD, 2025., Znanstvena fantastika, Avantura)

9. The Immortal, IMDB: 6.8

Pratimo život Cira Di Marzia, od njegovog djetinjstva u potresom razorenom Napulju do odrastanja u surovom kriminalnom okruženju. Film je prequel kultne serije Gomorra. (Italija, 2019., Kriminalistička drama)

10. The Last GunFight, IMDB: 4.0

U brutalnom ilegalnom turniru elitni plaćenici bore se do smrti, dok tajna ekipa pokušava infiltrirati natjecanje i srušiti glavnog negativca. U glavnim ulogama Jon Voight i Rade Šerbedžija. (SAD, 2025., Akcija, Krimi)

Ako još niste odlučili što gledati, ova lista nudi pregršt žanrova i uzbudljivih priča – od akcije i trilera do emotivnih drama i misterija. Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja