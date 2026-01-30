Skyshowtime: Top 10 serija

SkyShowtime i ovog tjedna donosi pregršt uzbuđenja za sve ljubitelje serija u Hrvatskoj. Ako tražite inspiraciju za bingeanje, donosimo vam najnoviju listu najgledanijih naslova - s detaljnim opisima i ocjenama. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još poneki skriveni dragulj.

1. Landman, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%

Drama smještena u naftna polja Teksasa, gdje se sudaraju sudbine radnika i milijardera. Serija istražuje utjecaj industrije na klimu, ekonomiju i geopolitiku. U glavnoj ulozi: Billy Bob Thornton. (SAD, 2024., Drama, Biznis)

2. Tulsa King, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 78%

Sylvester Stallone kao mafijaški capo Dwight Manfredi, koji nakon 25 godina zatvora gradi novo carstvo u Tulsi. Serija obiluje akcijom i humorom. (SAD, 2022., Akcija, Gangsteri)

3. Mayor of Kingstown, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%

Obitelj McClusky kontrolira odnose između policije, zatvorenika i političara u gradu u kojem je zatvorski sustav glavna industrija. U glavnoj ulozi: Jeremy Renner. (SAD, 2021., Drama, Zatvor)

4. All Her Fault, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 80%

Triler o majci koja dolazi po sina na igru, ali ga ondje nema. Počinje noćna mora svake majke, a misterij nestanka odvodi je u mračne tajne. U glavnoj ulozi: Sarah Snook. (SAD, 2025., Triler, Nestanak)

5. Billions, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Inteligentna drama o borbi moći između državnog odvjetnika i financijskog magnata u svijetu njujorških milijardera. U glavnim ulogama: Paul Giamatti, Damian Lewis. (SAD, 2016., Drama, Biznis)

6. Paw Patrol, IMDB: 6.1

Animirana serija o grupi hrabrih psića i dječaku Ryderu koji spašavaju sugrađane i uvijek su spremni za nove avanture. (SAD, 2013., Animacija, Djeca)

7. The Iris Affair, IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: -

Iris Nixon, genijalka bez korijena, krade tajanstveni kod i nestaje, a utrka s vremenom počinje. Napeti britanski triler s Niamh Algar i Tomom Hollanderom. (UK, 2025., Triler, Misterij)

8. Shooter, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 76%

Bivši snajperist Bob Lee Swagger vraća se u akciju kako bi spriječio atentat na predsjednika. Serija puna akcije i napetosti. (SAD, 2016., Akcija, Terorizam)

9. Dexter: Uskrsnuće (Dexter: Resurrection), IMDB: 9.0, Rotten Tomatoes: 95%

Dexter Morgan budi se iz kome i kreće u potragu za nestalim sinom Harrisonom, suočavajući se s vlastitom prošlošću i novim prijetnjama. Povratak kultnog serijskog ubojice! (SAD, 2025., Krimi, Serijski ubojica)

10. Amadeus, IMDB: 4.9, Rotten Tomatoes: 87%

Biografska serija o mladom Mozartu, njegovim ljubavima i rivalstvu sa Salierijem, smještena u bečku glazbenu scenu 18. stoljeća. (UK, 2025., Biografija, Glazbenici)

Ako ste u potrazi za inspiracijom što gledati ovog tjedna, ova lista najpopularnijih naslova na SkyShowtimeu u Hrvatskoj je pravi izbor za vas! Koji je vaš favorit s popisa?