SkyShowtime: Top 10 serija

SkyShowtime: Top 10 serija
Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj! Saznajte koji su naslovi oduševili gledatelje ovog tjedna i što ne smijete propustiti

Admiral

SkyShowtime je i ovog tjedna pun pogodak za ljubitelje serija u Hrvatskoj! S bogatom ponudom novih hitova i provjerenih klasika, donosimo vam najgledanije naslove koji su osvojili gledatelje diljem zemlje. Pogledajte što se najviše gledalo ovog tjedna, a možda pronađete i inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!

Top 10 najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Landman, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%

U središtu priče su radnici i milijarderi naftne industrije u Teksasu, čije odluke utječu na klimu, ekonomiju i geopolitiku. Serija je napeta drama koja istražuje svijet pohlepe i moći. Glavne uloge: Billy Bob Thornton, Ali Larter. (SAD, 2024., Drama, Biznis)

2. ted, IMDB: 7.9

Godina je 1993. i plišani medvjedić Ted živi s najboljim prijateljem Johnom u Bostonu. Njihove svakodnevne avanture prepune su humora i topline, a serija je idealna za opuštanje. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

3. Star Trek: Starfleet Academy, IMDB: 4.2

Mladi kadeti okupljaju se kako bi ostvarili san o služenju u Zvjezdanoj floti, suočavajući se s izazovima, ljubavima i prijetnjom koja može uništiti Akademiju. (SAD, 2026., SF, Space opera)

4. Y: Marshals, IMDB: 6.6

Kayce Dutton, kombinirajući vještine kauboja i Navy SEAL-a, donosi pravdu na granici Montane dok balansira obiteljske i profesionalne izazove. (SAD, 2026., Drama, Krimi)

5. Mayor of Kingstown, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%

U malom gradu u Michiganu, obitelj McClusky posreduje između policije, kriminalaca i političara u industriji zatvora. Serija nudi mračan pogled na moć i korupciju. (SAD, 2021., Drama, Zatvor)

6. Girl Taken, IMDB: 6.3

Priča o blizankama Lily i Abby čiji se životi raspadaju nakon što Lily otme voljeni učitelj. Nakon godina zatočeništva, Lily bježi, ali sloboda donosi nove izazove. (UK, 2026., Drama, Psihološka)

7. Man with a Plan, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 81%

Otac troje djece shvaća da roditeljstvo nije nimalo lako kad njegova supruga počne raditi. Komična serija s Mattom LeBlancom u glavnoj ulozi. (SAD, 2016., Komedija, Sitcom)

8. The 'Burbs, IMDB: 6.3

Mladi par vraća se u muževu kuću iz djetinjstva, ali novi susjedi donose stare tajne i smrtonosne prijetnje. (SAD, 2026., Komedija, Misterij)

9. PONIES, IMDB: 7.0

Moskva, 1977. Dvije udovice postaju CIA agentice i pokušavaju razotkriti veliku hladnoratovsku zavjeru. Uloge: Emilia Clarke, Haley Lu Richardson. (SAD, 2026., Triler, Špijuni)

10. Billions, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Kompleksna drama o borbi za moć u svijetu njujorških financija. Tužitelj Chuck Rhoades i investitor Bobby Axelrod koriste sve trikove kako bi nadmudrili jedan drugoga. (SAD, 2016., Drama, Biznis)

Jeste li već pogledali sve hitove s ovog popisa? Ako niste, vikend je pravo vrijeme za bingeanje! Koja serija ili film je vaš favorit?

JESTE LI GLEDALI? Top 10 serija na Netflixu
Top 10 serija na Netflixu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 26. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...
DJ-ICA SE VRAĆA 'KOCKICAMA'

FOTO Instagram vs. realnost: Na utakmicu 'vatrenih' se vraća Knollica, ovako se 'peglala'...

Ivana Knoll zadužena je za glazbeni program u poluvremenu utakmice Hrvatska-Kolumbija. Najpoznatijoj navijačici 'vatrenih' se, kaže, ostvario san. Godinama je s tribina mamila uzdahe, no mnogi su primijetili kako su često fotke na njenom Instagramu drugačije nego one koje 'okinu' fotografi...
Gledatelji 'Večere za 5' stali u obranu mladog domaćina: 'Ekipu može sram biti, bravo'
KRITIZIRAJU EKIPU

Gledatelji 'Večere za 5' stali u obranu mladog domaćina: 'Ekipu može sram biti, bravo'

U srijedu je za svoje goste kuhao influencer i pjevač Mario Tomas koji je na kraju 'zarazio' 55 bodova. Gledatelji nisu zadovoljni ocjenama...

