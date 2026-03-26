SkyShowtime: Top 10 serija

SkyShowtime je i ovog tjedna pun pogodak za ljubitelje serija u Hrvatskoj! S bogatom ponudom novih hitova i provjerenih klasika, donosimo vam najgledanije naslove koji su osvojili gledatelje diljem zemlje. Pogledajte što se najviše gledalo ovog tjedna, a možda pronađete i inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!

Top 10 najgledanijih serija na SkyShowtimeu u Hrvatskoj:

1. Landman, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 75%

U središtu priče su radnici i milijarderi naftne industrije u Teksasu, čije odluke utječu na klimu, ekonomiju i geopolitiku. Serija je napeta drama koja istražuje svijet pohlepe i moći. Glavne uloge: Billy Bob Thornton, Ali Larter. (SAD, 2024., Drama, Biznis)

2. ted, IMDB: 7.9

Godina je 1993. i plišani medvjedić Ted živi s najboljim prijateljem Johnom u Bostonu. Njihove svakodnevne avanture prepune su humora i topline, a serija je idealna za opuštanje. (SAD, 2024., Komedija, Sitcom)

3. Star Trek: Starfleet Academy, IMDB: 4.2

Mladi kadeti okupljaju se kako bi ostvarili san o služenju u Zvjezdanoj floti, suočavajući se s izazovima, ljubavima i prijetnjom koja može uništiti Akademiju. (SAD, 2026., SF, Space opera)

4. Y: Marshals, IMDB: 6.6

Kayce Dutton, kombinirajući vještine kauboja i Navy SEAL-a, donosi pravdu na granici Montane dok balansira obiteljske i profesionalne izazove. (SAD, 2026., Drama, Krimi)

5. Mayor of Kingstown, IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 32%

U malom gradu u Michiganu, obitelj McClusky posreduje između policije, kriminalaca i političara u industriji zatvora. Serija nudi mračan pogled na moć i korupciju. (SAD, 2021., Drama, Zatvor)

6. Girl Taken, IMDB: 6.3

Priča o blizankama Lily i Abby čiji se životi raspadaju nakon što Lily otme voljeni učitelj. Nakon godina zatočeništva, Lily bježi, ali sloboda donosi nove izazove. (UK, 2026., Drama, Psihološka)

7. Man with a Plan, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 81%

Otac troje djece shvaća da roditeljstvo nije nimalo lako kad njegova supruga počne raditi. Komična serija s Mattom LeBlancom u glavnoj ulozi. (SAD, 2016., Komedija, Sitcom)

8. The 'Burbs, IMDB: 6.3

Mladi par vraća se u muževu kuću iz djetinjstva, ali novi susjedi donose stare tajne i smrtonosne prijetnje. (SAD, 2026., Komedija, Misterij)

9. PONIES, IMDB: 7.0

Moskva, 1977. Dvije udovice postaju CIA agentice i pokušavaju razotkriti veliku hladnoratovsku zavjeru. Uloge: Emilia Clarke, Haley Lu Richardson. (SAD, 2026., Triler, Špijuni)

10. Billions, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 91%

Kompleksna drama o borbi za moć u svijetu njujorških financija. Tužitelj Chuck Rhoades i investitor Bobby Axelrod koriste sve trikove kako bi nadmudrili jedan drugoga. (SAD, 2016., Drama, Biznis)

