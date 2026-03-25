Saznajte koje su serije najgledanije na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna!
Top 10 serija na Netflixu
Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbuđenja za gledatelje u Hrvatskoj! Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih serija – od spektakularnih kriminalističkih priča, preko animiranih hitova do dokumentarnih iznenađenja i koncerata svjetskih zvijezda. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton!
1. BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
Svjetski poznata K-pop grupa BTS vraća se na pozornicu s live reunion koncertom, izvodeći legendarne hitove i premijerno predstavljajući nove pjesme. Prava poslastica za sve fanove! (SAD, 2026., Koncert, Pop)
2. Love & Death, IMDB: 7.5/10, Rotten Tomatoes: 60%
Istinita priča o Candy i Pat Montgomery te Betty i Allanu Goreu – dva bračna para iz Teksasa čiji životi iz idile prelaze u noćnu moru nakon što afera dovede do brutalnog zločina. Elizabeth Olsen briljira u glavnoj ulozi. (SAD, 2023., Kriminalistička drama, Istinita priča)
3. Unicorn Academy: Secrets Revealed
Nova školska godina na Unicorn Academy donosi misteriozne tajne koje prijete ravnoteži cijelog otoka. Sophia i prijatelji kreću u opasnu avanturu punu magije, izdaja i neočekivanih obrata. (SAD, 2026., Animacija, Za djecu)
4. Radioactive Emergency, IMDB: 7.2/10
Fizičari i liječnici bore se s vremenom kako bi zaustavili katastrofalnu radiološku nesreću i spasili tisuće života. Drama inspirirana stvarnim događajima. (Brazil, 2026., Drama, Katastrofa)
5. ONE PIECE, IMDB: 8.3/10, Rotten Tomatoes: 85%
Mladi pirat Monkey D. Luffy i njegova šarena posada kreću u epsku potragu za blagom. Popularna adaptacija kultnog animea, prepuna akcije, humora i avanture. (SAD, 2023., Fantazija, Pirati)
6. Beauty in Black, IMDB: 5.4/10
Sudbina striptizete mijenja se kad se uplete u obiteljsku kozmetičku dinastiju i opasnu mrežu trgovine ljudima. Napeta drama i misterij. (SAD, 2024., Drama, Misterij)
7. Virgin River, IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 82%
Nakon razvoda, medicinska sestra seli u šumski gradić u Kaliforniji gdje upoznaje intrigantnog muškarca i novu zajednicu. Emotivna serija o ljubavi i novim počecima. (SAD, 2019., Romansa, Odnosi)
8. Mark Rober's CrunchLabs
Bivši NASA-in inženjer i YouTube zvijezda Mark Rober vodi vas kroz znanstvene izazove i kreativne eksperimente u ovoj edukativno-zabavnoj seriji. (SAD, 2025., Edukacija, Zabava)
9. Dynasty: The Murdochs, IMDB: 7.2/10
Dokumentarna serija o moćnoj obitelji Murdoch i njihovoj borbi za nasljeđe medijskog carstva. (SAD, 2026., Dokumentarni, Biznis)
10. That Night
Mladu samohranu majku tijekom odmora na otoku uvuče u ubojstvo, a njene sestre pokušavaju pomoći – ali stvari samo pogoršavaju. Španjolska kriminalistička drama puna napetosti. (Španjolska, 2026., Krimi, Misterij)
