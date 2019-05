Slatke muke: 'Imat ću ostatke ručka u kosi idućih 16 godina'

Bivša voditeljica Nikolina Pišek Ristović (43) vrijeme provodi s petogodišnjom kći Unom Sofijom (4), a nedavno je na društvenim mrežama objavila fotografiju iz lunaparka te s obožavateljima podijelila slatke 'muke' svake majke.

Foto: Instagram

- Roditeljstvo. Prihvaćanje činjenice da ćeš sljedećih 16 godina imati ljepljivu torbicu i ostatke ručka u kosi... - našalila se bivša voditeljica, a obožavatelji na Instagramu složili su se s njom.

- To je krasno. Lijepo je biti roditelj. Neprocjenjivo - samo su neki od komentara. Nikolina je kćer Unu Sofiju dobila u braku s Vidojem Ristovićem (40) s kojim je u listopadu prošle godine proslavila petu godišnjicu braka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Više Vidoje mene obraduje poklonima, ali i to se smanjilo. Dosta je vremena prošlo i ne doživljava me više tako ozbiljno. Naravno da je lijepo obradovati nekoga poklonom, ali ne treba čekati neke posebne datume već to treba napraviti spontano - rekla je Nikolina te dodala kako je najljepše kad se pored nekog možeš opustiti i pustiti kočnicu.

Par se vjenčao 2013. u Monte Carlu, a vjenčana kuma joj je bila poduzetnica Snježana Mehun (47).