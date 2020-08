Slava i gluma su je 'potrošile', a Beba je spas našla u majčinstvu

U programu Cannes Classicsa prvi put će se naći domaći klasik ‘Deveti krug’. Prije šezdeset godina u njemu je debitirala Beba Lončar, jugoslavenska Brigitte Bardot

<p>Šezdeset godina prošlo je otkad je glumica<strong> Beba Lončar </strong>(77) zaigrala u filmu “Deveti krug”. Slovenski redatelj<strong> France Štiglic</strong> snimio je prema scenariju <strong>Zore Dirnbach</strong> jednu od najljepših drama o holokaustu koju je snimila hrvatska kinematografija. Upravo će se “Deveti krug” prikazivati u sklopu programa Cannes Classics Filmskog festivala u Cannesu u listopadu i studenom. To je prvi put da se domaći klasik našao u tom programu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>“Deveti krug” je 1960. bio nominiran za Zlatnu palmu u Cannesu, a sljedeće godine i za Oscara za najbolji strani film. Na Pulskom festivalu osvojio je Veliku Zlatnu Arenu, kao i nagradu publike. Glavnu mušku ulogu igrao je tad 20-godišnji <strong>Boris Dvornik</strong>, a partnericu, Židovku Ruth Alkalaj, igrala je tad 16-godišnja <strong>Dušica Žegarac</strong>. Sporednu ulogu <strong>Magde</strong> igrala je <strong>Beba Lončar</strong> i to je bio jedan od njezinih prvih filmova.</p><p>Boris Dvornik napustio nas je 2008., a Dušica Žegarac prošle godine u svibnju. Beba Lončar ove je godine u travnju navršila 77 godina i već odavno živi povučenim životom u Beogradu. Iza nje je veličanstvena karijera i malo je glumica s prostora bivše Jugoslavije kojima je uspjelo proslaviti se na inozemnoj sceni. Debitirala je iste godine kad je snimila “Deveti krug”. Film “Ljubav i moda”, u kojem je igrala ljepoticu Sonju Ilić, bio je najbolja preporuka za nove uloge. U to vrijeme još su je potpisivali pravim imenom - Desanka Lončar, ali kad je prvi put zaigrala u stranom filmu, počela je koristiti umjetničko ime Beba.</p><p>Engleski redatelj<strong> Jack Cardiff</strong> snimao je 1963. u Jugoslaviji holivudski film “Dugi brodovi”. U glavnim ulogama bili su <strong>Richard Widmark</strong> i <strong>Sidney Poitier</strong>. Nakon što je jedna glumica odustala od angažmana za lik <strong>Gerde</strong>, Beba Lončar je prihvatila ulogu i otvorila vrata inozemoj karijeri. Već iduće godine talijanski redatelj Mauro Bolognini pozvao ju je u Italiju i ponudio ulogu u filmu “Žena je predivna stvar”. Odmah nakon toga krenule su ponude, pa je tako 1965. igrala u filmu “Signore&signori;” talijanskog redatelja <strong>Pietra Germia</strong>, a film je osvojio Grand Prix u Cannesu 1966. Kako su davne 1971. pisale novine, ona je već tad počela dobivati uloge i u koprodukcijskim filmovima, a onda se preselila u Rim. U Italiji je brzo naučila talijanski jezik, pa su došli i angažmani, a lijepoj glumici vrata su se samo otvarala. Glumila je uz <strong>Marcella Mastroiannija</strong>, <strong>Massima Ranierija</strong> i <strong>Vittoria Gassmana</strong>. U tom gradu upoznala je i supruga <strong>Josipa Dikana Radeljaka</strong>. Iako su je talijanski novinari u to vrijeme povezivali s nekim slavnim glumcima i redateljima, Beba je vrlo odrješito to demantirala.</p><p>- Moje srce osvojio je naš čovjek, ne želim reći njegovo ime, on je poznat, ali nema veze s filmom - rekla je i prekinula tračeve. U to vrijeme<strong> Dikan Radeljak</strong>, mladi diplomirani inženjer elektrotehnike, često je poslovno putovao u Rim. Inače Splićanin, najprije je u rodnom gradu bio menadžer vokalno-instrumentalnog sastava Batali. Budući da je volio društveni život, zanemario je poziv i posvetio se glazbi te postao menadžer još nekim bendovima i pjevačima. Onda je došao na ideju da otvori disko-klub i tako je Split dobio Semafor. Bebu Lončar, kako je pisao tadašnji Plavi vjesnik, upoznao je u Dubrovniku, a s obzirom na to da je bio zastupnik talijanske tvrtke za područje Jugoslavije, često je putovao na drugu stranu Jadrana i tako se Beba udala za Dikana. Zna se samo da je s njim u braku bila sve do 1994., a u braku su 1983. dobili sina<strong> Lea</strong>.</p><p>Kad je prije desetak godina dala zadnji intervju televiziji B-92, rekla je da se iz Rima vratila u Beograd i da izbjegava javne nastupe.</p><p>- Snimila sam u životu 50-ak filmova, naravno, nisu bile sve glavne uloge, ali život i karijera bili su sjajni. Onda sam u 39. godini rodila prvo i jedino dijete, pa sam odlučila promijeniti način života. Počela sam kao tinejdžerica i činilo mi se da je vrijeme da promijenim način života - objasnila je Beba Lončar. Rekla je da su u to vrijeme ona i njezin bivši suprug osnovali firmu, a ona se htjela posvetiti djetetu, što ne bi mogla da je ostala i dalje glumica.</p><p>- Taj obiteljski život bio je vrijedan takve odluke. A onda sam se 2000-ih odlučila preseliti u rodni grad i zato sam došla u Beograd. Istina je da sam se povukla iz medija jer ne vidim razlog da sjedim po raznim studijima i govorim o raznim temama. Kako je rekla, život joj je sličan životima drugih umirovljenika – s tom razlikom da redovito vježba, ali i ima dovoljno vremena za kave s prijateljicama.</p><p>- Nemojte mi to sad kvariti jer doista ne želim da me ljudi prepoznaju na ulici. Ne želim ništa mijenjati i jako uživam u ovakvom mirnom životu - poručila je tada novinarima.</p>