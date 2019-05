Slavko i Gabriela: Ponekad se svađamo, ali se brzo pomirimo

Ne bih rekla da smo mi miljenici. Dobro radimo svoj posao i publika je to valjda prepoznala, rekli su nam Gabriela Pilić i Slavko Sobin (34), koji iz nedjelje u nedjelju osvajaju plesni podij u zabavnom showu 'Ples sa zvijezdama'.

U ovih nekoliko tjedana glumac i njegova mentorica postali su bliski, a jedno za drugo imaju samo riječi hvale. Ipak, ponekad se dogodi mala svađa, ali brzo se 'zakopaju ratne sjekire'.

- Slavko je talentiran. Užasno brzo uči. Jako dobro razumije što pričam. Super nam ide, osim što se ponekad zakačimo, ali ne zbog koraka - priznala je Gabriela i dodala kako više ne pleše profesionalno, nego uživa u podučavanju parova i djece.

Već nakon prve emisije ovaj plesni par pokazao se kao jedan od najpotencijalnijih, a u samom su vrhu, barem kad su u pitanju ocjene žirija.

- Svaki put smo u vrhu. Nismo imali nikad takvu oscilaciju da smo pali na dno ljestvice. To je doista težak zadatak koji on super ispunjava. Dobivali smo nekad i malo lošije ocjene. Jednom ples odlično ‘legne’, a drugi put nastup bude malo lošiji. To je normalno - otkrila je Gabriela. Par je dodao i kako nikad nije pogledao reprizu emisije, ali redovito gledaju svoj nastup na YouTubeu.

Iza pozornice parovi, kako kaže Sobin, još nisu otvorili kladionicu niti raspravljali o potencijalnom pobjedniku. Ne razmišljaju o pobjedi, ali ni o tremi. Imaju samo jedno pravilo, a to je da uživaju na plesnom podiju.

- U zadnje dvije emisije nekako sam se prepustio uživanju. Sad smo u toj fazi natjecanja kad nam svaki ples može biti zadnji koji plešemo. Ne pada mi napamet da potrošim te dvije minute na razmišljanje hoću li pasti ili kakvu ću ocjenu dobiti - zaključio je Sobin, koji s mentoricom sprema pravu plesnu poslasticu za iduću emisiju.