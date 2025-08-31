Slavko Juraga nakon četiri desetljeća karijere odlazi u mirovinu. Sin Marko (41) osnovao je Aplauz teatar, a Lovro (25) uskoro će diplomirati na Akademiji dramskih umjetnosti
Slavko Juraga sretan je zbog profesije sinova: 'Jako sam ponosan što su me naslijedili'
Obitelj Juraga izniman je primjer glumačke tradicije koja se prenosi kroz tri generacije. Otac Slavko (65) te sinovi Marko (41) i Lovro (25) radom i predanošću ostavljaju neizbrisivi trag u hrvatskoj kulturnoj sceni. Temelj ove glumačke obitelji - otac Slavko Juraga, nakon završene Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu 1982., profesionalnu karijeru počeo je u Gradskom kazalištu Trešnja, a od 1999. član je ansambla Drame zagrebačkog HNK. Njegov opus obuhvaća brojne kazališne, filmske i TV uloge, a posudio je i glas likovima u animiranim filmovima i serijama. Iza njega su brojne nagrade, predstave i uloge, uključujući i onu u planetarno poznatoj seriji "Game of Thrones", u kojoj je utjelovio lik Svilenoga kralja u Qarthu. Da želi biti glumac, znao je oduvijek.
