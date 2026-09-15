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ARENA ZAGREB

Slavna cirkuska trupa Cirque du Soleil vraća se u Zagreb

Piše HINA,
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Slavna cirkuska trupa Cirque du Soleil vraća se u Zagreb
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Foto: PROMO
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Slavna predstava "Ovo" kanadske cirkuske trupe Cirque du Soleil, 15 godina nakon premijere, vraća se u Zagreb u novom, osvježenom izdanju od 3. do 6. lipnja 2027. u Areni Zagreb.

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Slavna predstava "Ovo" (Jaje, na portugalskom) kanadske cirkuske trupe Cirque du Soleil, 15 godina nakon premijere, vraća se u Zagreb u novom, osvježenom izdanju od 3. do 6. lipnja 2027. u Areni Zagreb.

storyeditor/2024-01-24/PXL_230124_108992185__1_.jpg
storyeditor/2024-01-24/PXL_230124_108992185__1_.jpg | Foto: Goran Stanlz/Pixsell
PROMO Cirque du Soleil umjetnici posjetili zagrebačke lokacije uoči OVO premijere
Cirque du Soleil umjetnici posjetili zagrebačke lokacije uoči OVO premijere

Nakon višemjesečnog rada, Ovo donosi osvježenu scenografiju, nove akrobatske točke, originalne likove, redizajnirane kostime i novu glazbenu interpretaciju.

Od moćnih cvrčaka koji skaču na trampolinima do hipnotizirajućeg pauka koji izvija svoje tijelo unutar vlastite mreže, "Ovo" očarava izvanrednim scenskim umijećem i rasplamsava maštu, priopćili su organizatori u priopćenju. 

U predstavi sudjeluje 100 ljudi iz 25 zemalja, među kojima je 53 umjetnika, koji na pozornicu donose vrhunske akrobatske točke i pomiču granice ljudskog tijela. Od svoje premijere u Montrealu 2009. godine, "Ovo" je nastupio za više od 7 milijuna gledatelja u 40 zemalja.

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Foto: promo
PROMO Šarena i energična predstava za sve generacije: OVO - Cirque du Soleil
Šarena i energična predstava za sve generacije: OVO - Cirque du Soleil

Cirque du Soleil Entertainment Group svjetski je lider u području zabave uživo. Više od četiri desetljeća kompanija pomiče granice mašte i svojim kreativnim pristupom oblikuje različite oblike zabave, uključujući multimedijske produkcije, interaktivna iskustva i posebne događaje.

Prošle godine Cirque du Soleil obilježio je 40 godina pomicanja granica stvarnosti, redefiniranja svijeta zabave te unošenja umjetnosti i kreativnosti u živote ljudi diljem svijeta.

Cirque du Soleil u Bratislavi predstavio predstavu OVO
Cirque du Soleil u Bratislavi predstavio predstavu OVO | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Od osnutka 1984. godine, stvaralaštvo Cirque du Soleila inspiriralo je više od 400 milijuna ljudi na šest kontinenata i u 86 zemalja. Ova kanadska kompanija danas zapošljava više od 4000 ljudi, uključujući 1200 umjetnika iz 80 različitih zemalja. 

Generalna prodaja ulaznica započinje za zagrebačke nastupe započinje 17. rujna, a za članove Cluba Cirque od 15. rujna. 

Najveća svjetska cirkuska trupa u Zagrebu Cirque du Soleil za 24sata: 'Iza pozornice govorimo 17 jezika, a djeca putuju s nama na turneje'
Cirque du Soleil za 24sata: 'Iza pozornice govorimo 17 jezika, a djeca putuju s nama na turneje'

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