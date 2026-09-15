Slavna cirkuska trupa Cirque du Soleil vraća se u Zagreb

Slavna predstava "Ovo" (Jaje, na portugalskom) kanadske cirkuske trupe Cirque du Soleil, 15 godina nakon premijere, vraća se u Zagreb u novom, osvježenom izdanju od 3. do 6. lipnja 2027. u Areni Zagreb.

storyeditor/2024-01-24/PXL_230124_108992185__1_.jpg | Foto: Goran Stanlz/Pixsell

Nakon višemjesečnog rada, Ovo donosi osvježenu scenografiju, nove akrobatske točke, originalne likove, redizajnirane kostime i novu glazbenu interpretaciju.

Od moćnih cvrčaka koji skaču na trampolinima do hipnotizirajućeg pauka koji izvija svoje tijelo unutar vlastite mreže, "Ovo" očarava izvanrednim scenskim umijećem i rasplamsava maštu, priopćili su organizatori u priopćenju.

U predstavi sudjeluje 100 ljudi iz 25 zemalja, među kojima je 53 umjetnika, koji na pozornicu donose vrhunske akrobatske točke i pomiču granice ljudskog tijela. Od svoje premijere u Montrealu 2009. godine, "Ovo" je nastupio za više od 7 milijuna gledatelja u 40 zemalja.

Foto: promo

Cirque du Soleil Entertainment Group svjetski je lider u području zabave uživo. Više od četiri desetljeća kompanija pomiče granice mašte i svojim kreativnim pristupom oblikuje različite oblike zabave, uključujući multimedijske produkcije, interaktivna iskustva i posebne događaje.

Prošle godine Cirque du Soleil obilježio je 40 godina pomicanja granica stvarnosti, redefiniranja svijeta zabave te unošenja umjetnosti i kreativnosti u živote ljudi diljem svijeta.

Cirque du Soleil u Bratislavi predstavio predstavu OVO | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Od osnutka 1984. godine, stvaralaštvo Cirque du Soleila inspiriralo je više od 400 milijuna ljudi na šest kontinenata i u 86 zemalja. Ova kanadska kompanija danas zapošljava više od 4000 ljudi, uključujući 1200 umjetnika iz 80 različitih zemalja.

Generalna prodaja ulaznica započinje za zagrebačke nastupe započinje 17. rujna, a za članove Cluba Cirque od 15. rujna.