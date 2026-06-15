Slavna oskarovka vladala je malim ekranima, a posljednjih godina rijetko je u javnosti

Helen Hunt, jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda devedesetih, danas slavi 62. rođendan. Američka glumica, redateljica i scenaristica tijekom višedesetljetne karijere dokazala je rijetku svestranost, uspješno balansirajući između televizijskih hitova i blockbustera. Vlasnica je Oscara, četiri nagrade Emmy i četiri Zlatna globusa, priznanja koja svjedoče o talentu i hrabrim odabirima.

Rođena u Culver Cityju u Kaliforniji, u obitelji duboko povezanoj s industrijom zabave, Helen je od malih nogu bila uronjena u svijet glume. Otac joj je bio redatelj, a majka fotografkinja. Već s devet godina imala je agenta i prvu ulogu, a tijekom sedamdesetih i osamdesetih gradila je karijeru stalnim radom u televizijskim serijama i filmovima. Iako je bila prisutna na ekranima, pravi proboj dogodio se početkom devedesetih s ulogom koja joj je promijenila život. Kao Jamie Buchman u sitcomu "Lud za tobom" (Mad About You), uz Paula Reisera, postala je televizijska ikona. Serija, koja je na realističan i humorističan način pratila život mladog bračnog para u New Yorku, postala je globalni fenomen. Njezina kemija s Reiserom bila je srce serije, a kritičari i publika su je obožavali. To joj je donijelo četiri uzastopne nagrade Emmy za najbolju glavnu glumicu. Uspjeh je bio i financijski; za posljednju sezonu, Hunt i Reiser primali su po milijun dolara po epizodi.

Osvajanje Hollywooda: "Twister" i Oscar

Dok je vladala malim ekranima, Hunt je strpljivo gradila i filmsku karijeru, a prijelomni trenutak dogodio se 1996. godine s blockbusterom "Twister". U ulozi znanstvenice koja lovi tornada, uz Billa Paxtona, dokazala je da može nositi visokobudžetni akcijski film i privući masovnu publiku. Film je postao drugi najuspješniji film te godine i potvrdio njezin status filmske zvijezde. Ipak, vrhunac njezine karijere i konačna potvrda statusa stigla je samo godinu dana kasnije.

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U romantičnoj komediji "Bolje ne može" (As Good as It Gets), odigrala je ulogu samohrane majke i konobarice Carol, koja ulazi u kompleksan odnos s mizantropskim piscem opsesivno-kompulzivnog poremećaja, kojeg je maestralno utjelovio Jack Nicholson. Njezina je izvedba bila "jednostavno zapanjujuća", a kemija s Nicholsonom opisana je kao savršen spoj "vatre i leda". Za tu je ulogu osvojila Oscara za najbolju glumicu, čime se definitivno upisala u holivudsku prvu ligu.

Umjetnička zrelost: Iza kamere i hrabre uloge

Nakon osvajanja Oscara, Hunt se nije zadovoljila slavom. Početkom novog tisućljeća snimila je četiri filma u jednoj godini, uključujući komercijalne hitove "Što žene žele" s Melom Gibsonom i "Brodolom života" s Tomom Hanksom. No, sve ju je više privlačio rad iza kamere. Svoj redateljski debi na filmu imala je 2007. s dramom "Onda me je pronašla" (Then She Found Me), u kojoj je i glumila. Film je bio njezin dugogodišnji projekt strasti, za koji je sama napisala scenarij. Kasnije je napisala, režirala i glumila u filmu "Ride" (2014.), potvrdivši svoju predanost autorskom radu.

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Paralelno s redateljskim ambicijama, nastavila je birati kompleksne i izazovne glumačke uloge. Posebno se ističe ona u nezavisnoj drami "The Sessions" iz 2012. godine, gdje je glumila seksualnu surogatkinju. Uloga je zahtijevala potpunu fizičku i emocionalnu ranjivost, a njezina hrabra izvedba donijela joj je ovacije kritike i novu nominaciju za Oscara. Time je dokazala da je njezin glumački raspon neograničen i da je i dalje spremna na umjetničke rizike. I danas ostaje aktivna, pojavljujući se u serijama kao što su "World on Fire", "Blindspotting" i revivalu "Lud za tobom".

Život izvan reflektora

Iako je veći dio života provela pod svjetlima reflektora, Helen Hunt je uvijek nastojala sačuvati privatnost. Njezin brak s glumcem Hankom Azarijom trajao je 17 mjeseci, od 1999. do 2000. godine. Nakon toga, započela je dugogodišnju vezu s producentom i redateljem Matthewom Carnahanom, s kojim je 2004. dobila kćer Makenu Lei. Par se razišao 2017. godine nakon 16 godina veze. Posljednjih godina, mediji su izvijestili da je obnovila vezu s glumcem Jeffreyjem Nordlingom, s kojim je bila u vezi krajem osamdesetih. Osim glume, poznata je i po svom društvenom aktivizmu; bila je jedna od sudionica Marša žena u Los Angelesu 2017. godine, pokazujući svoju posvećenost borbi za građanska prava.

*uz korištenje AI-ja