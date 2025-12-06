Slavna teta zaslužna je što se 'zaljubila' u glumu, a iza sebe ima i veći broj poznatih ljubavi

Američka glumica Emma Roberts dolazi iz poznate obitelji glumaca. Njezin otac je Eric Roberts, brat popularne Julije Roberts. Tijekom djetinjstva Emma je često provodila vrijeme na setovima filmova uz slavnu tetu Juliju, zbog čega je odmalena i sama sanjala o tome da jednoga dana stane pred kamere.

Foto: Lionel Hahn

Danas 34-godišnja glumica etablirala se u Hollywoodu, a prva uloga joj je bila 2001. u filmu "Blow". Proslavila se Nickelodeonovim sitcomom "Unfabulous" u kojem je utjelovila Addie Singer, a u to je vrijeme objavljen i album na kojem je pjevala, "Unfabulous and More". Nakon tog projekta pojavila se u nizu filmova među kojima je i "Buntovnica u internatu", koji je večeras na prvom programu HTV-a.

U filmu "Buntovnica u internatu" zaljubila se u kolegu

Zanimljivo, tijekom čitavoga snimanja filma iz 2008. Roberts je nosila plavu periku te nije obojila kosu. Na setu "Buntovnice u internatu" je upoznala Alexa Pettyfera s kojim je odmah započela vezu. Bila je to prva njezina javna ljubav, a Alex je njezine inicijale tetovirao na prstu.

- Tetovirao sam ime svoje djevojke na prstu jer sam bio zaljubljen. Prekinuli smo, ali nije mi žao zbog toga što sam učinio - rekao je Pettyfer za Glamour UK nakon prekida. Zajedno su bili tek nekoliko mjeseci, a nakon njega Emma je ljubila nekoliko poznatih frajera. Evan Peters, Christopher Hines i Hayden Christensen samo su neki od njih.

S glumcem i glazbenikom Garrettom Hedlundom vezu je započela 2019., a godinu kasnije par je objavio da čekaju prvo dijete. Roberts je sina rodila 27. prosinca 2020. u Los Angelesu. U siječnju 2022. par je objavio da se razilaze. S glumcem Codyjem Johnom vezu je započela nekoliko mjeseci kasnije, a prošle godine su objavili zaruke.

Ozbiljnije uloge nakon teen komedija

Emma Roberts se proslavila teen komedijama te je u tom žanru odradila čitav niz zapaženih uloga. Od 2008. godine počela je glumiti u dramama i hororima jer je htjela da ju drugačije doživljavaju u Hollywoodu. Do danas se okušala gotovo u svim žanrovima, a lani se pojavila i u filmu "Madame Web" iz Marvelove radionice.

USA - "American Horror Story" 100th Episode Celebration - Los Angeles | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

Kao velika ljubiteljica knjiga, na Instagramu je 2017. pokrenula vlastiti knjiški klub Belletrist. Upravo to je ime i njezine produkcijske tvrtke koja se fokusira na adaptaciju knjiga na velikim (i malim) ekranima. "Tell Me Lies" prvi je njezin produkcijski projekt, a producirala je i glumila u romantičnoj komediji "Space Cadet".

Slavna glumica bila je i lice nekoliko kampanja, a tijekom karijere je sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama.