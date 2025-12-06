Obavijesti

Show

Komentari 0
POZNATA OBITELJ

Slavna teta zaslužna je što se 'zaljubila' u glumu, a iza sebe ima i veći broj poznatih ljubavi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Slavna teta zaslužna je što se 'zaljubila' u glumu, a iza sebe ima i veći broj poznatih ljubavi
8
Foto: pixell

Emma Roberts odmalena je sanjala o glumačkoj karijeri, a odrasla je uz slavnog oca Erica Robertsa i tetu Juliju Roberts. Iza sebe ima već zavidnu karijeru, ali i poveći broj ljubavnih avantura.

Američka glumica Emma Roberts dolazi iz poznate obitelji glumaca. Njezin otac je Eric Roberts, brat popularne Julije Roberts. Tijekom djetinjstva Emma je često provodila vrijeme na setovima filmova uz slavnu tetu Juliju, zbog čega je odmalena i sama sanjala o tome da jednoga dana stane pred kamere. 

Hollywood: Zvijezde na premijeri filma "Valentine's Day"
Foto: Lionel Hahn

Danas 34-godišnja glumica etablirala se u Hollywoodu, a prva uloga joj je bila 2001. u filmu "Blow". Proslavila se Nickelodeonovim sitcomom "Unfabulous" u kojem je utjelovila Addie Singer, a u to je vrijeme objavljen i album na kojem je pjevala, "Unfabulous and More". Nakon tog projekta pojavila se u nizu filmova među kojima je i "Buntovnica u internatu", koji je večeras na prvom programu HTV-a. 

U filmu "Buntovnica u internatu" zaljubila se u kolegu

Zanimljivo, tijekom čitavoga snimanja filma iz 2008. Roberts je nosila plavu periku te nije obojila kosu. Na setu "Buntovnice u internatu" je upoznala Alexa Pettyfera s kojim je odmah započela vezu. Bila je to prva njezina javna ljubav, a Alex je njezine inicijale tetovirao na prstu.

- Tetovirao sam ime svoje djevojke na prstu jer sam bio zaljubljen. Prekinuli smo, ali nije mi žao zbog toga što sam učinio - rekao je Pettyfer za Glamour UK nakon prekida. Zajedno su bili tek nekoliko mjeseci, a nakon njega Emma je ljubila nekoliko poznatih frajera. Evan Peters, Christopher Hines i Hayden Christensen samo su neki od njih.

AMERIČKA GLUMICA Emma Roberts se zaručila nakon dvije godine veze: Pohvalila se dijamantnim prstenom...
Emma Roberts se zaručila nakon dvije godine veze: Pohvalila se dijamantnim prstenom...

S glumcem i glazbenikom Garrettom Hedlundom vezu je započela 2019., a godinu kasnije par je objavio da čekaju prvo dijete. Roberts je sina rodila 27. prosinca 2020. u Los Angelesu. U siječnju 2022. par je objavio da se razilaze. S glumcem Codyjem Johnom vezu je započela nekoliko mjeseci kasnije, a prošle godine su objavili zaruke.

Ozbiljnije uloge nakon teen komedija

Emma Roberts se proslavila teen komedijama te je u tom žanru odradila čitav niz zapaženih uloga. Od 2008. godine počela je glumiti u dramama i hororima jer je htjela da ju drugačije doživljavaju u Hollywoodu. Do danas se okušala gotovo u svim žanrovima, a lani se pojavila i u filmu "Madame Web" iz Marvelove radionice.

USA - "American Horror Story" 100th Episode Celebration - Los Angeles
USA - "American Horror Story" 100th Episode Celebration - Los Angeles | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

Kao velika ljubiteljica knjiga, na Instagramu je 2017. pokrenula vlastiti knjiški klub Belletrist. Upravo to je ime i njezine produkcijske tvrtke koja se fokusira na adaptaciju knjiga na velikim (i malim) ekranima. "Tell Me Lies" prvi je njezin produkcijski projekt, a producirala je i glumila u romantičnoj komediji "Space Cadet".

Slavna glumica bila je i lice nekoliko kampanja, a tijekom karijere je sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'
očarao žiri

Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'

Jakov je gledateljima postao poznat 2021. godine kada se, kao 16-godišnjak, pojavio u showu "Supertalent" i izveo kultnu pjesmu "Bohemian Rhapsody" grupe Queen
Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi
koncert za pamćenje

Prepuna Arena u glas pjevala sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi

U zagrebačkoj Areni redale su se najpoznatije balade zbog kojih Matić ima reputaciju jednog od najjačih vokala svoje generacije. Prvi gost bio je Jakov Jozinović, a Saša mu je obećao pokloniti pjesmu
FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini
KRENULI DALJE

FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini

Brojni svjetski slavni parovi ove godine su odlučili krenuti drugačijim putevima, a ništa drugačije nije bilo ni na domaćoj sceni. Posljednjih mjeseci su razvodima medijske stupce punili Maja Šuput i Meri Goldašić, a u galeriji pogledajte koji su sve razvodi šokirali Hrvate tijekom 2025.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025