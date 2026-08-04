Slavni blizanci dijelili su brojne uloge, no samo jedan od njih je glumio u kultnim 'Prijateljima'

Iako su Dylan i Cole Sprouse tijekom djetinjstva izgledali gotovo identično, njihovi karakteri od najranijih dana bili su sve samo ne isti. Slavni blizanci, koji danas slave 34. rođendan, odrasli su pred očima javnosti, a danas uspješno grade odvojene karijere i privatne živote. Njihov put u svijet glume započeo je vrlo rano. Na prijedlog njihove bake, Jonine Booth Wright, profesorice dramske umjetnosti, prvi su angažman dobili kada su imali svega šest mjeseci. Već kada su imali godinu dana redovito su nastupali u popularnoj američkoj seriji "Grace Under Fire", u kojoj su zajedno tumačili sina glavne junakinje, koju je igrala Brett Butler. Budući da su bili jednojajčani blizanci, često su dijelili iste uloge, što je u filmskoj i televizijskoj industriji uobičajena praksa kada je riječ o maloj djeci.

Njihova majka Melanie Wright još je krajem devedesetih isticala kako je sinove odgajala prema jednakim vrijednostima. Učila ih je odgovornosti, pristojnosti, molitvi i izvršavanju kućanskih obveza, ali ih je istodobno poticala da razvijaju vlastite interese i osobnosti, piše časopis People.

Razlike među njima bile su vidljive odmalena. Dylan, koji je rođen petnaest minuta prije Colea, bio je društveniji i otvoreniji. Obožavao je glazbu grupe Beastie Boys, a kao dječak je sanjao da će jednoga dana postati kaskader, inspiriran tadašnjim partnerom svoje majke Spikeom Silverom. Cole je, s druge strane, bio mirniji i znatiželjniji. Posebno ga je zanimala geologija, a među omiljenim glazbenicima izdvajao je legendarnog kantautora Neila Younga.

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Ono što ih je povezivalo bio je izniman glumački talent. Tijekom snimanja filmske komedije "Big Daddy" s Adamom Sandlerom, slavni glumac nije skrivao oduševljenje njihovim izvedbama. Prema riječima njihove majke, Sandler je tada kroz šalu izjavio da su dječaci toliko dobri glumci da mu je "gotovo muka od toga".

Njihov smisao za humor također je bio očit još u najranijoj dobi. Kada su ih sa sedam godina pitali što najviše vole jedan kod drugoga, Dylan je kratko odgovorio kako je njegov brat "šašav", dok je Cole uz osmijeh rekao da nema ništa posebno za izdvojiti, osim što je Dylan "stvarno drag".

Svjetsku slavu stekli su zahvaljujući Disneyjevim hit-serijama "The Suite Life of Zack & Cody" i kasnije "The Suite Life on Deck", koje su ih pretvorile u jedne od najprepoznatljivijih mladih zvijezda svoje generacije. Nakon završetka suradnje s Disney Channelom odlučili su krenuti različitim profesionalnim putevima. Zanimljivo, jednu od uloga koju nisu dijelili bila je ona u seriji "Prijatelji". Samo Cole je utjelovio Rossova sina Bena u nekoliko sezona, no Dylan mu se u tom angažmanu nije pridružio.

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Cole je ostvario veliki uspjeh u ulozi Jugheada Jonesa u seriji "Riverdale", u kojoj je glumio sedam sezona, a 2024. godine predvodio je glumačku postavu horor-komedije "Lisa Frankenstein" uz Kathryn Newton. Dylan se, pak, posvetio filmskim projektima, ponajviše romantičnim dramama "After We Collided", "Beautiful Disaster" i nastavka "Beautiful Wedding".

Iako se zajedno nisu pojavili pred kamerama još od 2012. godine, mogućnost novog zajedničkog projekta za njih i dalje postoji. Gostujući krajem srpnja 2024. u emisiji "Live with Kelly and Mark", Dylan je priznao da bi rado ponovno glumio s bratom, ali smatra da kvalitetnih uloga za blizance nema mnogo.

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- Takvi projekti često ispadnu pomalo otrcano. Sjećam se da je Cole bio razočaran kada je Tom Hardy u filmu Legend igrao oba brata Kray. Ne sviđa mu se kada jedan glumac tumači dvije stvarne osobe - ispričao je Dylan kroz smijeh. Dodao je kako je tada bratu rekao da ionako vjerojatno nisu tražili glumce poput njih za takvu ulogu ako su angažirali upravo Toma Hardyja.

U međuvremenu su se njihovi životni putevi razdvojili i izvan filmskih setova. Dylan je u srpnju 2023. godine u Mađarskoj oženio manekenku Barbaru Palvin, dok je Cole već nekoliko godina u vezi s kanadskom manekenkom Ari Fournier.

Unatoč tome što danas vode zasebne živote i karijere, braća su ostala vrlo bliska. Cole je u travnju 2024. gostujući u podcastu Kelly Ripe izjavio kako su Dylan i Barbara "prekrasan par" te da su "stvoreni jedno za drugo". Na pitanje kada bi mogli zasnovati obitelj, odgovorio je kako ne želi stvarati pritisak jer supružnici žele sve učiniti svojim tempom.

- Siguran sam da će jednog dana napraviti i taj korak. Bit će lijepo jer će tada moj otac napokon prestati mene ispitivati kada ću ja imati djecu - našalio se onda Cole. Inače, Dylan i njegova supruga su u svibnju ove godine objavili da čekaju prvo dijete.