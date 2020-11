Slavni britanski bend obradio pjesmu domaće kantautorice

<p>Domaći glazbenici često obrađuju i izvode uspješnice popularnih zapadnjačkih bendova, a uobičajena je to praksa već desetljećima u svijetu muzike. Puno je, doduše, rjeđi slučaj da veliki i prepoznati izvođači obrađuju one kudikamo manje poznate, a gotovo nevjerojatno da proslavljeni britanski bend Morcheeba obradi pjesmu domaće kantautorice <strong>Irene Žilić</strong> (33). </p><p>Upravo tu vijest potvrdili su <strong>Skye Edwards</strong> i <strong>Ross Godfrey</strong> iz benda Morcheeba na ovogodišnjoj Međunarodnoj autorskoj konferenciji MAKK. Radi se o Ireninoj autorskoj pjesmi 'The Moon', koja je, dakako, napisana na engleskom jeziku. Iz britanskog benda, koji često nastupa u Hrvatskoj, pojasnili su i kako je došlo do ove neobične obrade. </p><p>- Irena nam je bila predizvođačica nekoliko puta kad smo svirali u Hrvatskoj i veliki smo fanovi njezine glazbe. Ross je predložio da napravimo obradu jedne od njezinih pjesama. Kad god ju je Irena izvodila zaključili smo da pomalo zvuči kao Morcheebina pjesma. Napravili smo cover pjesme koja se zove 'The Moon' i koja će se naći i na novom albumu Morcheebe. Poprilično smo uzbuđeni. Odsvirali smo joj našu verziju i Irena je vrlo zadovoljna - rekla je Skye, pjevačica benda Morcheeba. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO PJESME:</strong></p><p>Pjesma 'The Moon' objavljena je na drugom studijskom albumu Irene Žilić naslova 'Haze' iz 2017. godine, a isti materijal prepoznala je i domaća publika te struka. Kantautorica je za njega bila nominirana za nagradu Porin.</p>