Slavni danski arhitekt u Čepinu gradi koncertnu dvoranu za Pipunića: 'Stvaram za ljude'

Slavonski poduzetnik Marko Pipunić u utorak je pretpremijerno javnosti svečano prikazao koncertnu dvoranu koju gradi u Čepinu, najavljenu kao kolosalnu multifunkcionalnu građevinu financiranu isključivo njegovim novcima.

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Pokretanje videa... VIDEO Predstavljanje nove koncertne dvorane i buduće kulturne destinacije | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Projekt je to kojega je najavio riječima: "Sve što čovjek stvori za sebe, nosi sa sobom u grob, ali što stvori za ljude, ostane iza njega". A upravo je tu velebnu dvoranu odlučio ostaviti Osijeku i Čepinu, gdje je već izgradio hotel i privatnu bolnicu.

Dvoranu nazvanu EVE kreirao je Danac Bjarke Ingels, arhitekt koji je 2010. godine proglašen najboljim svjetskim arhitektom. Zgrada znana kao 'Osmica' u Kopenhagenu mu je najpoznatija građevina.

Na predstavljanje koncertne dvorane koje je započelo riječima 'što to novo raste usred slavonskog polja' pozvano je dvjestotinjak gostiju iz svijeta kulture, javnog života, filma, kazališta, glazbene scene, ali i sportskog, medijskog i gospodarskog života.

- Svi me pitaju kako je došlo do te ideje, jer svaki gospodarstvenik zna da je kultura neprofitabilna grana. No, ja sam htio obilježiti vrijeme i prostor u kojemu živim i oplemeniti ga, a to se najbolje radi kroz glazbu koja stvara ugodu, spaja ljude, širi ljubav. Tražio sam osobu koja može Čepin odmah staviti na kulturnu kartu svijeta i našao najboljeg čovjeka. Bjarke Ingels došao je iz New Yorka s timom i odmah prepoznao moju ideju. Dogodio se 'klik', razumio me je, ali me je više osjetio, a kada se to dogodi, nastane dobar projekt - kazao je ponosno Marko Pipunić vodeći svoje goste kroz dvorane čije će otvorenje biti u ožujku iduće godine.

Čepin: Predstavljanje nove koncertne dvorane i buduće kulturne destinacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nije prošlo ni dvije godine otkako me je Marko nazvao. Do tada sam već dolazio u Hrvatsku, na obalu, gdje sam s roditeljima išao na more. Dolazeći u Slavoniju sve je nalikovalo Danskoj, polja, sve ravno.. Marko je imao utopijsku ideju kreiranja kulturne destinacije za Hrvatsku i svijet. Dobio sam ideju da tu ravnicu razbiju dva jednostavna objekta povezana kao zastorom - drvenim gredama prekrivenim tako da sakupljaju kišnicu i pretvaraju je u slap koji teče na pojedinim mjestima uz zgradu. To su veća i manja dvorana. Rooftop garden s pogledom na horizont. Zgrada je građena tako da sa svake strane dodiruje tlo i na to se može sjesti

Zgrada nema prednji ni zadnji dio, jednaka je sa svih strana. Unutra su zidovi prekriveni reflektirajućim stijenkama. Arhitekti vole svom djelu dati dodatak -izam, onda bi ovo bio utopijski pragmatizam. Ne mogu zamisliti veći objekt za utopijski pragmatizam od ovoga u Slavoniji - kazao je arhitekt Ingels.

Čepin: Predstavljanje nove koncertne dvorane i buduće kulturne destinacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pipunić je rekao i kako mu mnogi kažu da je preoptimističan, ali on je siguran u uspjeh ovoga zdanja koje je niknulo usred slavonskog polja kao i hotel Materra koji je postao ponajbolji hrvatski hotel te privatna klinika Priora, sada već svjetskog glasa.

Marko Pipunić je neosporno osebujan lik, ali je za Slavoniju učinio više od bilo kojeg drugog poduzetnika, samo zahvaljujući svojim vizijama.