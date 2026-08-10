Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVA SREĆA U LJUBAVI

Slavni glumac bio je u braku s Jennifer Aniston, a sada slavi 55. kao novopečeni tata

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Slavni glumac bio je u braku s Jennifer Aniston, a sada slavi 55. kao novopečeni tata
5
Foto: Doug Peters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brak s Jennifer Aniston završio je 2018., ali Justin Theroux nije odustao od ljubavi. Oženio je 22 godine mlađu Nicole, a nedavno je prvi put postao otac.

Admiral

Američki glumac, scenarist i redatelj Justin Theroux slavi 55. rođendan, prekretnicu koja ga je zatekla u jednom od najsretnijih životnih razdoblja. Nakon karijere obilježene svestranim ulogama i braka s holivudskom ikonom, Theroux je uplovio u mirniju luku, posvećen novoj supruzi i ulozi oca.

JUSTIN NA SPOJU Prebolio Jennifer Aniston: Bivši suprug glumice viđen s novom djevojkom, prvi put od razvoda
Prebolio Jennifer Aniston: Bivši suprug glumice viđen s novom djevojkom, prvi put od razvoda

Potječe iz obitelji s književnim pedigreom, a nakon diplome iz vizualne umjetnosti i drame, preselio se u New York gdje je započeo karijeru. Probio se ulogama u filmovima poput "Američkog psiha" i "Zoolandera", a posebnu je pozornost privukao suradnjom s redateljem Davidom Lynchom na ostvarenjima "Mulholland Drive" i "Unutarnje carstvo".

81st Venice International Film Festival
Foto: Hubert Boesl

Televizijska publika pamti ga po hvaljenoj ulozi Kevina Garveyja u HBO-ovoj seriji "Preostali", a glumio je i u serijama "Dva metra pod zemljom" i "Obala komaraca". Therouxova kreativnost nije ograničena na glumu; dokazao se i kao talentirani scenarist, potpisujući hitove poput komedije "Tropska grmljavina" i "Iron Man 2".

Ljubav i život s holivudskom ikonom

Iako je imao zavidnu karijeru, svjetsku slavu donijela mu je veza s Jennifer Aniston. Upoznali su se 2007., a romansa je planula na snimanju filma "S njim i na kraj svijeta". Zaručili su se 2012. na njegov 41. rođendan, a tri godine kasnije vjenčali na tajnoj ceremoniji u svom domu. Vjenčanje je bilo toliko tajno da su i najbliži prijatelji mislili da dolaze na proslavu njegovog rođendana. 

FILE PHOTO: Actors Jennifer Aniston and Justin Theroux arrive at the 21st Annual Critics' Choice Awards in Santa Monica
Foto: DANNY MOLOSHOK

Njihov brak bio je pod stalnim povećalom javnosti, a na iznenađenje mnogih, u veljači 2018. objavili su da se razilaze. Unatoč razvodu, ostali su u iznimno dobrim odnosima, što su dokazali bezbroj puta tijekom godina, od zajedničkih proslava do javnih čestitki. Theroux je njihov razlaz opisao kao "nježan" i "bez animoziteta", često ističući kako je Aniston jedna od osoba koje ga mogu najviše nasmijati i da bi bio veliki gubitak da nisu ostali u kontaktu.

Novi početak i najvažnija uloga života

Nakon razvoda, Theroux je svoj ljubavni život držao daleko od očiju javnosti sve do 2023., kada su se pojavile glasine o romansi s 22 godine mlađom glumicom Nicole Brydon Bloom. Svoju su vezu potvrdili na crvenom tepihu zabave Vanity Faira nakon Oscara 2024. godine. Zaruke su uslijedile u kolovozu iste godine tijekom putovanja u Italiju, a Justin je Nicole zaprosio impresivnim prstenom s četverokaratnim smaragdom te trakom na kojoj su ugravirani njihovi kamenovi rođenja. Par se vjenčao u ožujku 2025., a krajem iste godine potvrdili su da očekuju prinovu. Nicole je trudnoću otkrila na premijeri druge sezone serije "Fallout", ponosno pokazavši trudnički trbuščić. U jednom intervjuu otkrila je kako je Justinu priopćila sretnu vijest.

Premiere of "The Devil Wears Prada 2" in New York City
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

​- Napravila sam onu klasičnu stvar koju vidite u filmovima. Ostao je u šoku i pitao: 'Kako?!', a ja sam mu kroz smijeh odgovorila: 'Pa, mogu ti objasniti. Bio je to timski rad' - ispričala je glumica.

STIGLA PRINOVA Bivši muž Jennifer Aniston i njegova supruga dobili sina
Bivši muž Jennifer Aniston i njegova supruga dobili sina

Njihov sinčić stigao je na svijet 18. travnja. Sretnu vijest objavila je ponosna majka na Instagramu, podijelivši dirljivu crno-bijelu fotografiju novorođenčeta kako spava na očevim prsima. "On je ovdje. Jako smo zaljubljeni", napisala je kratko. Dolasku djeteta prethodila je intimna proslava u New Yorku, a ime dječaka još nisu otkrili. Dolazak prvog djeteta zaokružio je sretno poglavlje u životu slavnog glumca koji u 55. godini života uživa u čarima očinstva.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Holivudski glumac postao je Istrijan! Goran Višnjić kupio vilu u Puli, evo koliko ju je platio...
EKSKLUZIVNO

Holivudski glumac postao je Istrijan! Goran Višnjić kupio vilu u Puli, evo koliko ju je platio...

Sa suprugom Evom i djecom novi dom našao je u kući u Puli. Ima 20-ak soba, šest kupaonica, bazen...
Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla
JAVILA SE NA TIKTOK-U

Karleuša se oglasila o nastupu u Vodicama, evo što je rekla

Nastup bi se trebao održati na blagdan Velike Gospe, a iz kluba su poručili kako će pjevačica nastupati iza ponoći. Tome se protive branitelji, gradonačelnik, ali i mnogi korisnici društvenih mreža
FOTO Ima gaćice, nema gaćice? Nikolina Pišek mamila poglede u poluprozirnom kombinezonu
OPTIČKA ILUZIJA

FOTO Ima gaćice, nema gaćice? Nikolina Pišek mamila poglede u poluprozirnom kombinezonu

Nikolina Pišek blistala je u svilenom kombinezonu s čipkom. Iako je gotovo potpuno otvoren sa strana, teško je bilo odgonetnuti je li se voditeljica odvažila u izlazak otići u potpunosti bez donjeg rublja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026