Slavni glumac bio je u braku s Jennifer Aniston, a sada slavi 55. kao novopečeni tata

Američki glumac, scenarist i redatelj Justin Theroux slavi 55. rođendan, prekretnicu koja ga je zatekla u jednom od najsretnijih životnih razdoblja. Nakon karijere obilježene svestranim ulogama i braka s holivudskom ikonom, Theroux je uplovio u mirniju luku, posvećen novoj supruzi i ulozi oca.

Potječe iz obitelji s književnim pedigreom, a nakon diplome iz vizualne umjetnosti i drame, preselio se u New York gdje je započeo karijeru. Probio se ulogama u filmovima poput "Američkog psiha" i "Zoolandera", a posebnu je pozornost privukao suradnjom s redateljem Davidom Lynchom na ostvarenjima "Mulholland Drive" i "Unutarnje carstvo".

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Televizijska publika pamti ga po hvaljenoj ulozi Kevina Garveyja u HBO-ovoj seriji "Preostali", a glumio je i u serijama "Dva metra pod zemljom" i "Obala komaraca". Therouxova kreativnost nije ograničena na glumu; dokazao se i kao talentirani scenarist, potpisujući hitove poput komedije "Tropska grmljavina" i "Iron Man 2".

Ljubav i život s holivudskom ikonom

Iako je imao zavidnu karijeru, svjetsku slavu donijela mu je veza s Jennifer Aniston. Upoznali su se 2007., a romansa je planula na snimanju filma "S njim i na kraj svijeta". Zaručili su se 2012. na njegov 41. rođendan, a tri godine kasnije vjenčali na tajnoj ceremoniji u svom domu. Vjenčanje je bilo toliko tajno da su i najbliži prijatelji mislili da dolaze na proslavu njegovog rođendana.

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Njihov brak bio je pod stalnim povećalom javnosti, a na iznenađenje mnogih, u veljači 2018. objavili su da se razilaze. Unatoč razvodu, ostali su u iznimno dobrim odnosima, što su dokazali bezbroj puta tijekom godina, od zajedničkih proslava do javnih čestitki. Theroux je njihov razlaz opisao kao "nježan" i "bez animoziteta", često ističući kako je Aniston jedna od osoba koje ga mogu najviše nasmijati i da bi bio veliki gubitak da nisu ostali u kontaktu.

Novi početak i najvažnija uloga života

Nakon razvoda, Theroux je svoj ljubavni život držao daleko od očiju javnosti sve do 2023., kada su se pojavile glasine o romansi s 22 godine mlađom glumicom Nicole Brydon Bloom. Svoju su vezu potvrdili na crvenom tepihu zabave Vanity Faira nakon Oscara 2024. godine. Zaruke su uslijedile u kolovozu iste godine tijekom putovanja u Italiju, a Justin je Nicole zaprosio impresivnim prstenom s četverokaratnim smaragdom te trakom na kojoj su ugravirani njihovi kamenovi rođenja. Par se vjenčao u ožujku 2025., a krajem iste godine potvrdili su da očekuju prinovu. Nicole je trudnoću otkrila na premijeri druge sezone serije "Fallout", ponosno pokazavši trudnički trbuščić. U jednom intervjuu otkrila je kako je Justinu priopćila sretnu vijest.

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​- Napravila sam onu klasičnu stvar koju vidite u filmovima. Ostao je u šoku i pitao: 'Kako?!', a ja sam mu kroz smijeh odgovorila: 'Pa, mogu ti objasniti. Bio je to timski rad' - ispričala je glumica.

Njihov sinčić stigao je na svijet 18. travnja. Sretnu vijest objavila je ponosna majka na Instagramu, podijelivši dirljivu crno-bijelu fotografiju novorođenčeta kako spava na očevim prsima. "On je ovdje. Jako smo zaljubljeni", napisala je kratko. Dolasku djeteta prethodila je intimna proslava u New Yorku, a ime dječaka još nisu otkrili. Dolazak prvog djeteta zaokružio je sretno poglavlje u životu slavnog glumca koji u 55. godini života uživa u čarima očinstva.

*uz korištenje AI-ja