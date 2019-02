Slavni koji su se 'obrušili' na bivše preko društvenih mreža

Loša strana slavnih i bogatih je ta što nijedna njihova veza ne može proći nezapaženo, pa isto to vrijedi i kad je riječ o prekidima. I dok jedni slavni parovi svoje svađe kriju od medija kriju što više mogu, drugi ne prezaju ni pred čime pa su se tako bez imalo problema 'obrušili' na svoje bivše na društvenim mrežama.

Justin Bieber i Selena Gomez

Jedan od tih parova su bili i pjevač Justin Bieber (24) i njegova bivša djevojka Selena Gomez (26). Oni su nekoliko puta prekidali i ponovno se mirili, a sve je to ostalo 'zabilježeno' na društvenim mrežama. Selena se na bivšeg dečka obrušila više puta, a najveću svađu sad već bivši golupčići imali su prije nešto manje od tri godine.

Tada je Justin objavio zajedničku fotografiju s modelom Sofijom Richie (20) te time 'navukao' hrpu negativnih komentara svojih obožavatelja. Kako bi stala na stranu njegovih fanova, Selena je na društvenim mrežama objavila komentar tvrdeći da bi Justin ubuduće svoje intimne trenutke trebao zadržati za sebe.

Ni on joj nije ostao dužan. Justin joj je indirektno odgovorio da ne mrzi vlastite fanove, ali bi volio kada bi oni voljeli ljude koje on voli. Pritom je, najvjerojatnije, mislio na manekenku.

- Smiješno je vidjeti kako će te pojedini ljudi iskorištavati samo da bi dobili pažnju drugih i još te optuživati bez razloga. Žalosno, ne podržavam mržnju - dodao je Justin.

Rob Kardashian i Blac Chyna

Rob Kardashian (31) i reperica Blac Chyna (30) velike su 'svađalice' na društvenim mrežama te su se nakon prekida često međusobno javno optuživali. Kako bi joj se osvetio, brat poznatih Kardashianki snimio je, a zatim i javno objavio video gdje ona odlazi s njihovom zajedničkom kćeri Dream (2). Kasnije je na Instagram profilu objavio i njezine gole fotografije koje je ubrzo nakon toga obrisao.

Ni Blac Chyna mu nije ostala dužna pa je tako, uz nekoliko uvreda upućenih isključivo na njegov račun, objavila i snimku na kojoj se ljubi s drugim.

Iggy Azalea i Nick Young

Australsko-američka pjevačica i reperica Iggy Azalea (28) hodala je s košarkašem Nickom Youngom (33) s kojim se i zaručila. Njihove zaruke nisu dugo potrajale jer je sredinom 2016. godine par naglo prekinuo, a glazbenica je na društvenim mrežama 'napala' bivšeg zaručnika.

- Ostavila sam Nicka jer sam saznala da je u naš zajednički stan stalno potajno dovodio druge žene, i sve to dok sam ja bila na putu. Uhvatila sam ga na snimci sigurnosne kamere. Osjećam kao da nemam pojma koga sam voljela i s kim sam sve dosad bila u vezi - napisala je razočarana reperica.

Osim što ju je mjesecima varao s drugim ženama, Nick je svojoj bivšoj zaručnici Keonni Green (29) napravio i dijete. Preko televizijske emisije saznala je da je poduzetnica trudna s njezinim bivšim.

Taylor Swift i Calvin Harris

Pjevačica Taylor Swift (29) i britanski DJ Calvin Harris (35) bili su u vezi 15 mjeseci, a nakon prekida nisu ostali u prijateljskim odnosima. Slavni DJ obrušio se na bivšu preko društvenih mreža.

- Ako si već toliko sretna u novoj vezi, trebala bi se fokusirati na nju umjesto da pokušavaš uništiti bivšeg dečka jer nemaš pametnijeg posla. Znam da trenutno nisi na turneji i trebaš nekog novog za potkopati kao što si to napravila Katy Perry, ali ja nisam taj tip. Oprosti, ali neću ti to dozvoliti - napisao je Calvin na Twitteru.

Naime, Taylor je tada medijima otkrila da je ona bila ta koja je napisala tekst za njegovu pjesmu 'This Is What You Came For' koju je snimio u duetu s Rihannom, što je Calvina očito jako povrijedilo.

