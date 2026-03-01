Slavni par upoznao se 15 godina prije nego su se upustili u vezu, sudbina ih je spojila u hit filmu

Javier Bardem jedan je od najcjenjenijih španjolskih glumaca svoje generacije, čovjek čija je karijera obilježena Oscarom, ulogama nezaboravnih zlikovaca i dubokom umjetničkom predanošću. Ipak, iza intenzivnog pogleda i snažne pojave na platnu krije se priča o čovjeku koji strogo čuva svoju privatnost, posvećenom obiteljskom životu s jednako slavnom suprugom, Penélope Cruz. Njihova ljubavna priča, započeta na filmskom setu, čekala je više od desetljeća da se rasplamsa i postane jedna od najstabilnijih u Hollywoodu.

Rođen 1. ožujka 1969. na Kanarskim otocima, Javier Ángel Encinas Bardem gotovo da nije imao izbora nego postati umjetnik. Odrastao je u jednoj od najpoznatijih španjolskih filmskih obitelji; majka Pilar Bardem bila je ugledna glumica, djed i baka također su bili glumci, a ujak Juan Antonio Bardem cijenjeni redatelj. Iako je prvu ulogu odigrao sa samo šest godina, mladi Javier isprva nije bio siguran želi li slijediti obiteljske stope. Prije nego što se potpuno posvetio glumi, studirao je slikarstvo u Madridu i bio član španjolske nacionalne ragbi reprezentacije, pokazujući talent i strast koji su se protezali daleko izvan pozornice.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Ključni trenutak dogodio se 1992. godine s filmom Jamón, jamón, koji mu nije donio samo profesionalno priznanje, već i sudbonosni susret koji će mu zauvijek promijeniti život. Na tom setu prvi je put upoznao tada šesnaestogodišnju Penélope Cruz.

Iako je kemija između mladog Bardema, tada dvadesetjednogodišnjaka, i tinejdžerske zvijezde Penélope Cruz bila opipljiva, njihova priča nije odmah započela. Godinama kasnije, Bardem je priznao da je strast bila očita, ali okolnosti i njihove godine nisu dopuštale da se išta dogodi. Sudbina ih je ponovno spojila tek petnaest godina kasnije, 2007. godine, na snimanju filma Woodyja Allena Vicky Cristina Barcelona. Ovog puta, iskre se nisu mogle ignorirati.

Dugo su oklijevali napraviti prvi korak, trudeći se ostati profesionalni. Kako je glumac kasnije otkrio u intervjuu za GQ, sve se promijenilo posljednjeg dana snimanja.

​- Mislio sam si, kvragu, bolje da se napijemo! Srećom, jedan naš prijatelj organizirao je zabavu za kraj snimanja i, eto, ostalo je povijest. Hvala bogu na tome! - ispričao je.

U početku su svoju vezu držali daleko od očiju javnosti. Prvi put su se kao par službeno pojavili tek u veljači 2010. na dodjeli španjolskih filmskih nagrada Goya. Iste godine, u srpnju, vjenčali su se na intimnoj ceremoniji na Bahamima, u kući zajedničkog prijatelja. Ubrzo je stigla i prinova; sin Leo rođen je u siječnju 2011., a kći Luna u srpnju 2013. godine. Od samog početka donijeli su odluku da će svoj privatni život držati za sebe, a odgoj djece u anonimnosti postao im je prioritet.

​- Donijeli smo jako dobru odluku da ne pričamo o našoj vezi. Bilo bi mi vrlo čudno da radimo drugačije. Jednostavno to ne bih mogla - izjavila je jednom prilikom Cruz.

Actor Javier Bardem poses in Times Square ahead of speaking at a United Nations conference on ocean conservation in New York | Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dok je gradio obiteljski život, Bardemova karijera doživjela je vrhunac. Nakon što je 2000. godine filmom Before Night Falls postao prvi španjolski glumac nominiran za Oscara za glavnu mušku ulogu, povijest je ispisao 2008. godine. Za ulogu jezivog ubojice Antona Chigurha u filmu braće Coen Nema zemlje za starce osvojio je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu, čime je postao prvi Španjolac s tom prestižnom nagradom. Njegova sposobnost transformacije zacementirala ga je kao jednog od najvećih glumaca današnjice, što je potvrdio i ulogom karizmatičnog negativca Silve u James Bond filmu Skyfall.

Poseban trenutak za par dogodio se 2022. godine, kada su oboje bili nominirani za Oscara u glavnim glumačkim kategorijama - on za ulogu u filmu Being the Ricardos, a ona za Parallel Mothers. Postali su tako jedan od rijetkih bračnih parova u povijesti kojima je to uspjelo u istoj godini.

Osim filmova koji su ih spojili, Bardem i Cruz zajedno su glumili u još nekoliko projekata, uključujući Loving Pablo i Everybody Knows. Ipak, svjesno izbjegavaju prečesto raditi zajedno kako bi, kako kažu, zaštitili ono što imaju. U rijetkim trenucima kada govori o supruzi, Bardem ne skriva divljenje.

​- Ona ima ono što ja zovem ljubavnom krvlju. Strast za sve. To je ono što smatram privlačnim. Postoji ljepota, a postoji i seksepil. Penélope ima oboje - rekao je jednom.

Danas par živi povučenim životom u predgrađu Madrida, daleko od holivudskog glamura. Bardem je također poznat kao strastveni aktivist za zaštitu okoliša i ljudska prava, koristeći svoju slavu kako bi skrenuo pozornost na važne globalne probleme.