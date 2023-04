Slavni par uživa u Italiji: Ona je starija 10 godina, a dijete nije htjela roditi iz sebičnog razloga?

Glumica Priyanka Chopra (40) i suprug, glazbenik Nick Jonas (30), trenutno uživaju u Rimu

.

Par je viđen u romantičnoj šetnji gradom, a svi pogledi bili su na bivšoj Miss svijeta koja je za tu priliku uskočila u zelenu suknju i kratki topić preko kojeg je nabacila kožnu jaknu. Kombinacija je naglasila njen dekolte i trbuh, a mnoge žene slave Priyanku jer nije tipična mršavica, već se oduvijek ponosila oblinama.

Foto: ANVE, MIBA, BRAC

I dok je glumica blistala, njen suprug nije bio najbolje raspoložen, vjerojatno zbog horde paparazza koja ih je slijedila.

Foto: ANVE, MIBA, BRAC

S bračnim parom nije bila njihova kćerkica Malti Marie koju im je rodila surogat majka u siječnju 2022. godine. Par je u sretnom braku od 2018. godine, a Nick je kleknuo nakon samo dva mjeseca veze i to na njezin rođendan.Bilo je to nedugo nakon njegovog prekida višegodišnje veze s modelom i misicom Olivijom Culpo (30), a navodno se on tada nije htio oženiti.

Ipak, deset godina starija Priyanka promijenila mu je mišljenje, a unatoč tome što su mnogi sumnjali u njih zbog razlike u godinama, par izgleda sve zaljubljenije.

Ipak, prošle su godine trpjeli brojne uvrede na račun surogat majčinstva, jer su se javile priče kako glumica nije htjela roditi kako si ne bi uništila liniju, te holivudsku karijeru.

