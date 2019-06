Slavni parovi u celibatu: 'Ništa do braka, ne smijemo, čekamo'

Intimni odnosi su nekim slavnim osobama veoma važni. Predbračnu čistoću poštovale su neke poznate face. S konzumacijom ljubavi su čekali sve dok jedno drugom nisu rekli sudbonosno 'da' bez obzira da li su u prošlosti već bili intimno aktivni ili ne.

Manekenka Adriana Lima (37) i srpski košarkaš Marko Jarić (40) su čekali prvu bračnu noć. 'Spolni odnos je za brak', otvoreno je priznala Viktorijina anđelica u intervjuu za GQ 2006. Pojasnila je kako njezini dečki moraju poštivati tu odluku.

- Ako nema poštovanja, to znači da me zapravo ne žele - pojasnila je svoje stavove Lima.

Tada je hodala s Jarićem, za kojeg se i udala 2009. Dobili su dvije kćeri Valentinu (9) i Siennu (6), a razveli su se 2014.

Američka pjevačica Ciara (33) i nogometaš Russell Wilson (30) odmah nakon što su započeli vezu obećali su jedno drugome da će izbjegavati intimnosti do braka.

- Kada se fokusiraš na prijateljstvo, stvarno mislim da imaš priliku izgraditi snažne temelje za kvalitetnu vezu - rekla je Ciara i udala se za Russella 2016.

Pjevačica Jessica Simpson (38) izjavila je za People 2000. kako djevičanstvo može biti izazovno. Tada je hodala s pjevačem i voditeljem Nickom Lacheyem (45) koji je priznao da nije lako biti u celibatu, ali da će poštovati njezinu odluku.

Vjenčali su se 2002. i unatoč velikoj ljubavi četiri godine kasnije su se razveli.

Australska manekenka Miranda Kerr (36) i poduzetnik Evan Spiegel (28) također su se zavjetovali na suzdržavanje od odnosa do braka.

- Ništa prije braka. Evan je vrlo tradicionalan muškarac. Ne smijemo, čekamo - rekla je Miranda za The London Times. Vjenčali su se 2017. i prošle godine dobili prvo dijete, a Kerr već ima sina Flynna (8) iz braka s glumcem Orlandom Bloomom (42).

Djevičanstva se nije mogla odreći ni glumica, komičarka i spisateljica Tina Fey (49).

- Držala sam se dobrih starih kršćanskih vrijednosti - rekla je Tina Davidu Lettermanu (72) u emisiji.

Fey je priznala da je nevinost izgubila tek nakon što je upoznala skladatelja Jeffa Richmonda (58), s kojim je u braku još uvijek i imaju dvije kćeri Alice (13) i Penelope (7).

Još jedan par se suzdržavao od spolnih odnosa. Glumica Lisa Kudrow (55), slavna Phoebe iz 'Prijatelja' i suprug dirigent Michael Stern, vjenčali su se 1995. i još uvijek su zajedno.

- Ne znam biste li me mogli okarakterizirati kao suzdržanu, no ja sam razumjela što znači biti u strahu. Čuvala sam se jer sam htjela biti s muškarcem o kojem sam sanjala - ispričala je Lisa.

Bračnim stažom od 23 godine Kudrow i Stern ponosno obaraju rekorde Hollywooda.

- Kada smo se Michael i ja vjenčali, znali smo da se ne kunemo na vječnu ljubav jer to nitko ne može obećati. Umjesto toga obećali smo si da ćemo raditi na svim eventualnim bračnim problemima koji iskrsnu - rekla je glumica.

Filmski producent Devon Franklin (41) i glumica Maegan Good (37) toliko su bili posvećeni ideji čistoće da su izdali čak i knjigu o tome 'The Wait: A Powerful Practice for Finding the Love of Your Life and the Life You Love'.

- Muškarci mogu biti disciplinirani u vlastitom intimnom životu. Ne postoji ništa što muškarac ne može učiniti, napisao je DeVon u knjizi.

Iako oboje već spolno aktivni u prošlosti, pjevač Justin Bieber (25) i njegova supruga Hailey Baldwin (22) čekali su do braka da bi konzumirali ljubav. Justin je apstinirao kako bi se, kako kaže, približio bogu. Priznao je da je bio veoma promiskuitetan, i vjeruje da je Hailey 'nagrada' za njegov čistiji životni stil.

- Nismo spavali zajedno sve do braka. Ljudi nekad imaju spolne odnose jer se ne osjećaju dovoljno dobrima, nisu dovoljno samouvjereni. To rade i žene i muškarci, nema pravila. Namjerno sam se odrekao odnosa kako bi me Bog nagradio i dao mi snage. I mislim da je Hailey taj dar - izjavio je pjevač koji u medijima često naglašava svoju vjeru u Boga.

