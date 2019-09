Slavni trubač Arturo Sandoval o Oliveru: 'Imao je sjajan glas'

Arturo Sandoval se oduševio kad je čuo Oliverov glas. Pjevao je ‘Kad u te nestane mi vire’, a slavni Sandoval samo stajao i u čudu slušao, prepričao nam je Ante Gelo (44).

Bilo je to 26. rujna 2015. godine u Las Vegasu. Oliver Dragojević imao je turneju, a slavni trubač je bio gost na koncertu u Pearl Theatru u gradu kocke. Sandovala se najviše dojmio Oliver glas koji je, kako ga je dobro opisao glazbeni urednik Siniša Škarica (73), “obrađivan” viskijem i cigaretama.

Foto: Instagram

- To je sve zajedno trajalo četiri dana pa smo se s Arturom dosta družili na probama. Zapamtio sam da je jako jednostavan čovjek. Pazite, on je svjetska zvijezda, a nije to ni s čim dao naslutiti u smislu neprimjerenog ili bahatog ponašanja - prisjetio se Gelo.

Sandoval je odsvirao tri pjesme, a “upoznavanje” je bilo uz već spomenutu “Kad u te nestane mi vire”. Bili su tu još bubnjar Jonathan Mover (56), basist Jerry Watts (66), a sve je pratio i skladatelj Dave Loeb (80). Oliver je svirao na klaviru...

- To je zvučalo sjajno. Probe su bile iznad dvorane, dobro smo se zabavljali svirajući, uživali smo svi zajedno, a Oliver najviše - ispričao je Gelo.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

A trubaču je bivši predsjednik SAD-a Barack Obama (58) dodijelio Predsjedničku medalju slobode. Osvojio je deset Grammyja, šest Billboarda i jedan Emmy. Genijalac na trubi kubanskih korijena obožavan je i kod svjetskih zvijezda, u svoja ga djela vole “ubaciti” Rod Stewart (74), Alicia Keys (38), Tony Bennett (93) ... Veliki Dizzy Gillespie proglasio ga je svojim nasljednikom, a o njegovu životu snimljen je i film u kojem glavnu ulogu igra Andy Garcia (63).

Ne čudi stoga da je Oliverov veliki cilj bio nastupati s takvim svjetskim renomiranim glazbenikom. Ne samo da je s njim svirao, uspio ga je i oduševiti.

Foto: Olivier Douliery/Press Association/PIXSELL

- To je bio njegov veliki san i jako mi je drago što je uspio u tome. Želja mu je bila svirati s glazbenicima poput Sandovala, Wattsa ili usnog harmonikaša Antonija Serrana. U tim je svirkama baš jako guštao, a mogao im je pokazati i svoj golemi glazbeni talent - ispričao je Gelo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sandoval je bio prije četiri godine na Oliverovu koncertu, a Dragojević mu, nažalost, neće moći uzvratiti gostovanje 9. listopada u zagrebačkoj dvorani Lisinski. Trubač će nastupiti s jazz orkestrom HRT-a. U Zagrebu je svirao i prije šest godina, kad je oduševio energičnim nastupom.