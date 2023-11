Slipknot je ostao bez bubnjara: Napustio ih je Jay Weinberg

Heavy metal sastav Slipknot ostao je bez bubnjara Jayja Weinberga (33). Bend je u srijedu vijest objavio na Instagramu, ali su u međuvremenu objavu i obrisali. Kako su napisali, Weinberg je bend napustio zbog kreativnih nesuglasica.

Pisali su i o njegovoj ulozi u Slipknotu. Rekli su kako nitko nije mogao zamijeniti zvuk Joeyja Jordisona, njihovog prvog bubnjara, ali da mu je Weinberg odao počast svojim sviranjem.

Nedavno je Slipknot napustio i Craig Jones, sampler i klavijaturist, koji je u bendu bio 27 godina. Bio je poznat i kao #5. Na njegovo je mjesto došao novi član, ali se još uvijek ne zna tko je ispod maske. Kada su najavili odlazak Jonesa, objavu su također brzo obrisali s društvenih mreža. Što se tiče Weinbergove zamjene, još se uvijek ne zna tko će to biti.

Sastav je prošli tjedan završio s turnejom u Toluci, tijekom koje su promovirali sedmi album 'The End, So Far', a sljedeći koncert će imati 27. travnja u Los Angelesu.

Inače, Jay je bubnjar Slipknota postao 2014. godine. On je sin Maxa Weinberga, bubnjara pratećeg benda Brucea Springsteena, E Street. Weinberg je zamijenio Jordisona koji je preminuo 2021. godine u 47. godini.