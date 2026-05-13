Slovenac kojeg povezuju s Darom Bubamarom konačno progovorio o priči od 4 do pola 7

Slovenac Boris Vidović izazvao je proteklih dana veliku pozornost medija u regiji, no nije to prvi put da se maneken našao u centru pozornosti. Kada je ušao u britansku verziju 'Love Islanda', stekao je vojsku obožavateljica i našao se na životnoj prekretnici! Uoči 'Love Island Adria' na platformi Voyo - Vidović donosi svojevrsni vodič za sve one koji se žele prijaviti!

Britanska verzija ITV-jevog 'Love Islanda' Borisu Vidoviću bila je prilika koja ne odbija.

- Ogroman je to projekt i za mene - velika prilika. Volim izazove i uvijek sam izaći iz zone komfora. Posebno mi je bilo zanimljivo što dolazim iz Slovenije i što sam imao priliku predstaviti sebe, svoj karakter i svoju energiju na tako velikoj sceni - otkrio je Vidović.

'Love Island' za njega je bilo jako pozitivno iskustvo koje mu je, ističe, otvorilo brojna vrata.

- Sve je jako intenzivno, ali mi je donijelo puno dobrih stvari, novih poznanstava, veću prepoznatljivost, poslovne prilike i više samopouzdanja. Otvorila su mi se neka vrata, dokazao sam sebi da mogu funkcionirati na puno većem nivou - priča maneken.

Svakome tko razmišlja o prijavi na 'Love Island Adria' savjetovao bi - prijavi se!

- Svakome bih rekao da se prijavi i da uđe kao svoj čovjek. Nemoj glumiti nešto što nisi jer i kamera i gledatelji to brzo osjete. Trebaš biti otvoren, iskren, spreman na emocije, ali i dovoljno jak da izdržiš izazove. Ako imaš pravu energiju, to iskustvo može ti promijeniti život - ocjenjuje Vidović.

Dodao je i da je u vili najvažnije opustiti se i ne razmišljati o kamerama.

- Budi društven, pričaj s ljudima, pokaži karakter, nemoj se skrivati. Ljudi vole autentičnost, ne savršenstvo. Naravno, treba imati i malo šarma i smisla za humor te se znati zauzeti za sebe - zaključuje Boris.

Trenutačno je Vidović fokusiran na sve prilike koje su mu se otvorile nakon sudjelovanja u 'Love Islandu'. Uz manekenstvo, ulazi i u glazbene vode.

- Pripremam projekt koji mi je jako zanimljiv, pjesmu 'Mene vozi', koja bi trebala izaći ovaj tjedan. Radi se o ljetnoj, pozitivnoj pjesmi, dobar je vibe za vožnju, more i izlaske. Jedva čekam da ljudi čuju nešto novo od mene".

A meta glasina na kojoj se našao proteklih tjedana bila je priča koja je preplavila regionalne medije i društvene mreže nakon što je u javnost procurila privatna glasovna poruka Dare Bubamare. U njoj je folk pjevačica opisivala noć provedenu s 20 godina mlađim muškarcem, a mnogi su upravo Borisa Vidovića počeli povezivati s misterioznim 29-godišnjakom iz priče 'od 4 do pola 7'.

- Iznenadilo me koliko brzo se neke priče mogu proširiti, pogotovo kad nisu istinite. U početku nisam želio tome pridavati previše pažnje, ali kada je otišlo predaleko, odlučio sam, jasno reći istinu i nastaviti dalje. Ne želim da me definira drama, fokusiran sam na posao, projekte i pozitivne stvar - zaključio je Vidović.

