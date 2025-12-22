Obavijesti

ZANIMLJIV DIZAJN

Slučajnost ili? Maji Šuput je na vratu zasjala ogrlica koju voli još jedna domaća pjevačica...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Slučajnost ili? Maji Šuput je na vratu zasjala ogrlica koju voli još jedna domaća pjevačica...
Foto: Marko Seper/PIXSELL/instagram

U finalu Supertalenta Maja Šuput se pojavila u raskošnoj bijeloj haljini, s ukrasom od perja na glavi umjesto krune, a na vratu joj je zablistala zanimljiva ogrlica. Takvu ogrlicu je prije par dana 'isfurala' još jedna dama

Pjevačica Maja Šuput privukla je pozornost u nedjelju u finalu showa Supertalent koji se prenosio uživo iz Arene Zagreb. Ona je za tu priliku odjenula raskošnu bijelu haljinu, a posebno se istaknuo i ukras koji je imala na glavi. Njezin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić je za Showbuzz rekao kako je inspiracija za Majin 'look' u nedjelju bila Snježna kraljica. 

ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

- Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam monumentalnosti i luksuza, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu - ispričao je Grubnić. 

Zagreb: U Areni Zagreb održano veliko finale Supertalenta
Zagreb: U Areni Zagreb održano veliko finale Supertalenta | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Stilist je istaknuo kako je Maja, umjesto klasične krune, nosila ukras od perja u kosi. 

U ARENI ZAGREB
VELIKA GALERIJA Evo kako je izgledalo finale Supertalenta!

- Kosa je stilizirana s elegantnim valovima, začešljanim u stranu, podsjećajući na zlatno doba filmskih diva. Cijeli look je snažan, raskošan i samouvjeren - objasnio je. 

Zagreb: Veliko finale Supertalenta u Areni Zagreb
Zagreb: Veliko finale Supertalenta u Areni Zagreb | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ogrlica ih osvojila obje 

A još jedan detalj koji su neki primijetili bila je i zanimljiva ogrlica koja je upotpunila njezin 'look'. Takvu je ogrlicu prije nekoliko dana 'isfurala' još jedna poznata hrvatska pjevačica - Nina Badrić. Na fotografijama koje je objavila prije nekoliko dana pozira u elegantnoj bijelo-srebrnoj kombinaciji koju je upotpunila ogrlica. 

- Ja vadim iz ormara sve što ima šljokice, jer Božić je Božić je za par dana - napisala je Nina. 

Iako nije poznato je li i nju za tu priliku 'obukao' stilist Grubnić, to nije nemoguće. Naime, njih dvoje surađivali su prošle godine uoči njezinog velikog koncerta u Areni Zagreb. 

- Do suradnje je došlo jednostavno i spontano. Nazvala me i rekla - ja želim da mi ti radiš kostime za Arenu, to mi je važno, a znam da su baš kostimi tvoj fah - objasnio je Grubnić za Gloriju te dodao kako je ta suradnja 'ostvarenje snova i zadovoljstvo'.

