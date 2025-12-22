U finalu Supertalenta Maja Šuput se pojavila u raskošnoj bijeloj haljini, s ukrasom od perja na glavi umjesto krune, a na vratu joj je zablistala zanimljiva ogrlica. Takvu ogrlicu je prije par dana 'isfurala' još jedna dama
Slučajnost ili? Maji Šuput je na vratu zasjala ogrlica koju voli još jedna domaća pjevačica...
Pjevačica Maja Šuput privukla je pozornost u nedjelju u finalu showa Supertalent koji se prenosio uživo iz Arene Zagreb. Ona je za tu priliku odjenula raskošnu bijelu haljinu, a posebno se istaknuo i ukras koji je imala na glavi. Njezin dugogodišnji prijatelj i stilist Marko Grubnić je za Showbuzz rekao kako je inspiracija za Majin 'look' u nedjelju bila Snježna kraljica.
- Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam monumentalnosti i luksuza, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu - ispričao je Grubnić.
Stilist je istaknuo kako je Maja, umjesto klasične krune, nosila ukras od perja u kosi.
- Kosa je stilizirana s elegantnim valovima, začešljanim u stranu, podsjećajući na zlatno doba filmskih diva. Cijeli look je snažan, raskošan i samouvjeren - objasnio je.
Ogrlica ih osvojila obje
A još jedan detalj koji su neki primijetili bila je i zanimljiva ogrlica koja je upotpunila njezin 'look'. Takvu je ogrlicu prije nekoliko dana 'isfurala' još jedna poznata hrvatska pjevačica - Nina Badrić. Na fotografijama koje je objavila prije nekoliko dana pozira u elegantnoj bijelo-srebrnoj kombinaciji koju je upotpunila ogrlica.
- Ja vadim iz ormara sve što ima šljokice, jer Božić je Božić je za par dana - napisala je Nina.
Iako nije poznato je li i nju za tu priliku 'obukao' stilist Grubnić, to nije nemoguće. Naime, njih dvoje surađivali su prošle godine uoči njezinog velikog koncerta u Areni Zagreb.
- Do suradnje je došlo jednostavno i spontano. Nazvala me i rekla - ja želim da mi ti radiš kostime za Arenu, to mi je važno, a znam da su baš kostimi tvoj fah - objasnio je Grubnić za Gloriju te dodao kako je ta suradnja 'ostvarenje snova i zadovoljstvo'.
