Službeno je! Denis Villeneuve režirat će novog Jamesa Bonda: Ovo je velika čast, on je svetinja

Denis Villeneuve, redatelj poznat po vizualno impresivnim filmovima poput 'Dune', 'Blade Runner 2049' i 'Arrival' režirat će sljedeći film o Jamesu Bondu. Vijest je potvrdio Amazon MGM Studios, koji je i najavio da će uz Villeneuvea na filmu raditi i producenti Amy Pascal (Pascal Pictures) i David Heyman (Heyday Films).

Tanya Lapointe, Villeneuveova dugogodišnja suradnica, preuzima ulogu izvršne producentice.

Za Villeneuvea ovo nije samo novi projekt. Rekao je kako je još kao dijete gledao Bondove filmove s ocem i da mu je taj lik oduvijek bio poseban.

- Za mene je Bond svetinja. Namjeravam poštovati tradiciju, ali i otvoriti put za nove misije. Ovo je velika odgovornost, ali i ogromna čast. Amy, David i ja s velikim uzbuđenjem vraćamo Bonda na velika platna. Hvala Amazon MGM Studiju na ukazanom povjerenju - dodao je.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL

Villeneuve je već pokazao da zna kako upravljati velikim franšizama i prenijeti poznate svjetove u nešto novo. Bilo da je riječ o 'Blade Runneru' ili 'Duneu', pa ne čudi što su mu čelnici Amazona odlučili povjeriti Bondovu budućnost.

- Velika nam je čast što je Denis pristao režirati sljedeći film o Jamesu Bondu. On je vrhunski redatelj čiji filmovi, od 'Blade Runnera 2049' do 'Arrival' i 'Dunea', nude snažne priče, upečatljive vizuale i likove koji ostaju u pamćenju. Njegov stil pripovijedanja privlači publiku diljem svijeta, a upravo to tražimo za novu Bondovu avanturu. Uvjereni smo da je Bond u pravim rukama - rekao je Mike Hopkins, voditelj Prime Videa i Amazon MGM Studija.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

I producenti Amy Pascal i David Heyman naglasili su koliko je Villeneuve emotivno povezan s franšizom.

- Denis voli Bondove filmove od malih nogu. Sanjao je da će jednog dana snimiti svoj. Sad je taj san postao i naš, i svi zajedno krećemo u stvaranje novog poglavlja ove slavne priče. Puno nam znači što surađujemo s tako izvanrednim redateljem - izjavili su.

Film zasad još nema naslov, a nije poznato ni tko će preuzeti ulogu slavnog tajnog agenta. Ipak, pripreme su već počele. Pascal i Heyman trenutačno rade iz Londona na razvoju scenarija, a iz Amazona najavljuju da nas očekuje 'uzbudljivo i moderno poglavlje' kultne špijunske sage.

Iako službena odluka o tome tko će preuzeti ulogu Bonda još nije donesena, već neko vrijeme šuška se o nekoliko potencijalnih imena.

Na listi se nalaze Timothée Chalamet, Tom Hardy, Sam Heughan, James Norton, Regé-Jean Page, James McAvoy, Idris Elba, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James, Leo Woodall te Joe Alwyn, kojeg smo nedavno gledali u filmu 'The Brutalist'.

The Prince's Trust Awards | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Posljednji koji je nosio titulu agenta 007 bio je Daniel Craig, a ulogu je igrao od 2006. do 2021. godine. U tom razdoblju snimio je pet filmova: 'Casino Royale', 'Quantum of Solace', 'Skyfall', 'Spectre' i 'No Time to Die'. Prije njega, Jamesa Bonda na velikom ekranu utjelovili su Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brosnan.