Nikad seksepilniji Super Bowl: J.Lo i Shakira udružile snage...

U poluvremenu jednog od najgledanijih događaja sezone, na Super Bowlu 2020. nastupit će pjevačice Jennifer Lopez (50) i Shakira (42), prenose američki mediji. U četvrtak je službeno potvrđeno da će ona nastupati, a do tada pjevačice nisu željele ništa komentirati.

Shakira je na društvenoj mreži podijelila fotografiju J.Lo i kratko napisala: 'Spremite se, 2020.', čime je najavila njihov dolazak. Naime, nastup na Super Bowlu bit će nastavak svjetske turneje Jennifer Lopez. Također, na taj dan Shakira ima rođendan pa će djevojke nastup ujedno iskoristiti za proslavu rođendana.

- Jako smo uzbuđeni što će na pozornicu doći Jennifer Lopez i Shakira. Ove dvije izuzetne umjetnice postavljaju novi presedan u onome što ovaj show može postati, a uvjereni smo da će se ova predstava pamtiti - rekao je menadžer Todd Kaplan.

Two 👑 👑 First time together on stage…on the world’s biggest stage. Welcome @JLo and @shakira to #PepsiHalftime #SBLIV @RocNation @NFL pic.twitter.com/ks1p9FbMLB