Smilja našla kod Branka poruke drugih žena: 'On je ženskaroš'

U 'Ljubavi na selu' Branko i Smilja otputovali su na romantično putovanje u Split. Farmer je komentirao da su se dugo nisu vidjeli.

Foto: RTL

- Jedva sam čekao da je vidim i da dođe u Split da konačno budemo zajedno sami da malo popričamo o svemu - rekao je Branko.

- Branko uvijek jednako izgleda. Jednako se ponavlja kao i uvijek i nema ništo posebno - istaknula je Smilja.

Branko ju je poveo u razgledavanje.

- Barem se razumije u građevinu ako se ne razumije u romantiku. Barem nešto od njega. Ako je to to što on kaže - našalila se Smilja.

Foto: RTL

Pitala je Branka je li mu nedostajala.

- Puno si mi nedostajala - odgovorio je farmer.

Smilja je ispričala da su cijelo vrijeme bili u kontaktu. Branko je pitao Smilju ima li neku tajnu vezu.

- Nemam. Ne želim s tobom vezu pa ne želim ni s drugima. Meni je lijepo i samoj - odgovorila je Smilja.

Foto: RTL

Pitala je farmera je li on našao neku ženu.

- Ja sam našao jedino tebe - rekao je on.

Smilja je komentirala da Branku stalno mobitel zvoni i poruke mu stižu. On je to porekao, ali je objasnio da se neozbiljno dopisuje s drugim ženama.

- Ti si ta s kojom sam u vezi. Nema druge ni treće - istaknuo je.

Foto: RTL

Tada mu je zazvonio mobitel.

- Jel se Ružica javlja? Daj mi mobitel - rekla je Smilja.

On joj je dao mobitel i rekao da nema što kriti.

Našla je niz poruka na Brankovom mobitelu.

- Nemoj lagati. Sad mi lažeš. Kalkulira stalno nešto. Za mene je on teški ženskaroš - dodala je.

- One meni pišu na engleskom. Ja ništa ne razumijem - branio se farmer.

- Ženi koja je lijepa ne mogu odoljeti - dodao je.