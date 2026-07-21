Smith Jarrod: Prije slave nisam si mogao priuštiti ništa više od krastavca i komadića sira

Uloga neodoljivog Smitha Jarroda u seriji 'Seks i grad' lansirala ga je među zvijezde, no prije toga Jason Lewis (55) bio je izgladnjeli model u Parizu. U podcastu svoje kolegice Kristin Davis, Lewis je otkrio kako se s 21 godinom preselio u Europu kako bi postao model. No put do slave bio je daleko teži no što je očekivao, zbog čega je morao spavati na podu i krasti.

- Neko sam vrijeme doslovno gladovao - rekao je u nedavnoj epizodi podcasta 'Are You a Charlotte?' i otkrio da je krao baguete iz pekarnica kako bi preživio.

- Zatim bi otišao na terasu nekog restorana, uzeo njihovu staklenku senfa, namazao ga na baget i tako bi danima jeo 'sendviče' od senfa i kruga - ispričao je glumac dodavši da je prvi pristojan novac zaradio godinu i pol kasnije.

- Bilo je razdoblje od otprilike šest mjeseci kada sam si mogao priuštiti samo krastavac i komadić sira. Barem mi je bilo lako ostati mršav - kazao je kroz smijeh. Publici 'Seksa i grada' Lewis se prvi put predstavio u ulozi Smitha Jerroda, dečka Samanthe Jones, u šestoj sezoni serije, a kasnije ga je opet zaigrao u filmu 'Seks i grad' iz 2008., a zatim i u nastavku iz 2010.

Foto: Calimero Sport

U HBO-ov nastavak serije 'And Just Like That...' nije bio pozvan, a u njemu, osim vrlo kratkog pojavljivanja u drugoj sezoni, nije glumila ni Kim Cattrall (69). Glumica je odbila sudjelovati u seriji zbog dugogodišnjeg sukoba sa Sarah Jessicom Parker, koja je glumila Carrie Bradshaw.

Lewis se posljednjih godina rijetko pojavljivao u javnosti. Nakon sudjelovanja u 31. sezoni emisije 'Ples sa zvijezdama' 2022. gotovo je nestao iz medija, piše Page Six. Ponovno se oglasio tek u svibnju ove godine, kada je otkrio da se preselio u Kostariku i napisao serijal od čak devet fantasy romana, čiji detalji još nisu objavljeni.