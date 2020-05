Smogovci i Dinamo u ZOO-u: Antonio Marin kao Pero Vragec

Kad već nije mogao svratiti Pero Vragec, onda je među Smogovcima ovaj put osvanuo – stvarni dinamovac. Mladi maksimirski nogometaš Antonio Marin (19) s velikim je veseljem objeručke prihvatio poziv na nedjeljno druženje s glumačkom postavom slavnih Smogovaca, sa zanimanjem slušao svaku riječ i svaki slog dogodovština sa snimanja popularne serije o kojoj je još slušao kao dijete...

A, kako na druženje ovaj put nije mogao svratiti Ivica Zadro, koji je u seriji utjelovio lik mladoga Dinamova nogometaša Pere Vrageca, tako je u „njegovu ulogu“ uskočio upravo Marin. Uostalom, i sam je Perin lik u seriji zamišljen kao iznimno daroviti mladi Dinamov igrač, baš kao što je to Marin danas.

Organizator druženja je Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba uz potporu Dinama, a cijeli je skup ugostio ravnatelj ZOO-a, Damir Skok. Uz Hrvoja Hitreca, autora romana „Smogovci“ po kojem je i snimljena istoimena serija, ove su se nedjelje pojavili i brojni junaci iz tadašnje glumačke postave. Bili su tu Višnja Babić, koja je tumačila lik Dunje, Tomislav Štriga kao najstariji brat „Dragec Vragec“, Damir Šaban kao popularni „Mazalo“, Alin Kavur kao „Dado“, Edin Breški kao „Buco“, Božidar Košćak kao „Kumpić“ i najmlađi Fran Hitrec, koji je u Smogovcima „glumio“ već kao dvomjesečna beba, inače sin autora serije Hrvoja Hitreca i glumice Višnje Babić...

– Smogovci su simbol naše mladosti, u srcima su Zagrepčana i ideja nam je bila da baš s njima pokušamo provesti ugodno vrijeme, zajedno s još jednim simbolom grada Zagreba, s našim plavim srcem, Dinamom, koji nam i sponzorski pomaže – istaknuo je Skok na što se ubacio „Mazalo“:

– Da, sponzor, ali i sused prek puta – dobacio je Damir Šaban, popularni „Mazalo“, kimnuvši glavom u smjeru stadiona...

Ideja je bila, podsjeća Skok, da se podsjetimo snimanja serije, da svi zajedno ljudima prenesemo i dašak optimizma.

– Brojne su generacije Zagrepčana odrasle uz ovu seriju i drago mi je što imam priliku zahvaliti vam za svo zadovoljstvo koje smo doživjeli gledajući sve te epizode. Želja nam je ovim druženjem prisjetiti se divnih trenutaka, evocirati najpoznatiju scenu iz prve epizode...

Riječ o sceni ispred kućice s morskim lavovima kad je „Nosonja“, čiji je lik tumačio Đorđe Rapajić, pao u vodu...

– Ma, ovo je sjajno. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, sve vas lijepo pozdravljamo i dajte dođite u naš ZOO, doista je lijepo uređeno i stvarno je ugodno ovdje. Dakako, sjećamo se snimanja, a meni su baš te sekvence iz Maksimira bile najdraže. Nažalost pokojni Đorđe Rapajić, koji je u seriji bio „moj tata“, za potrebe snimanja slikao je na rubu bazena s lavovima i odjednom pao među njih – prisjetio se Alin Kavur alias „Dado“.

Uslijedio je upit znatiželjnika je li u tom trenutku doista bilo morskih lavova u bazenu „Dado“ se obratio autoru Hitrecu.

– Smijemo li otkriti tajnu? Evo, nije bilo lavova, za tu smo ih priliku maknuli iz bazena. Sjećam se da je Đorđe scenu trebao odraditi u ronilačkom odijelu, ali nismo ga uspjeli naći u kratkom roku. Tako je skočio u vodu bez tog odijela i onda drhtavim glasom jedva izgovorio jedinu rečenicu u toj sceni: „Ku-pam se si-ne.“

Višnja Babić, odnosno „Dunja“, također ističe da su joj Smogovci najdraže razdoblje.

– Bilo nam je beskrajno zabavno. I svi smo ostali i do danas vezani, dakle i oni koji nakon Smogovaca nisu nastavili s glumačkim pozivom. Ma, kad gledaš tu seriju, onda gledaš i povijest Zagreba. Kroz seriju se, recimo, sjetimo tramvaja i konduktera koji su lupali štambilje na blokiće s kartama, sjetiš se svega što je nekad bilo.

Damir Šaban „Mazalo“ također ističe povezanost glumačke družine iz Smogovaca i podsjeća na snažan efekt koji je serija imala u cijelom društvu.

– Drago mi je vidjeti da i brojni kolege, čak i oni koji su u seriji imali epizodnu ulogu ili tek rečenicu, dvije, s ponosom kažu „glumio sam u Smogovcima“.

Božidar Košćak „Kumpić“ podsjetio je i na vlastitu scenu sa skokom u vodu, ali ne u Zoološkom vrtu nego u središtu grada.

– U Manduševcu na Trgu bana Jelačića! Tada je usred Manduševca bio veliki kamen na sredini i ondje su ljudi bacali novac za sreću. Za potrebe scene u kojoj „Crni Jack“ i ja krademo novac morao sam se popeti na taj kamen. U scenariju nije bilo planirano da padnem u vodu. Ali, kako je bilo puno ljudi, sigurno njih 500 koji su gledali snimanje, procijenio sam da bi pad u vodu mogao biti štos. Učinio sam to, uslijedio je opći smijeh i ispalo je baš super. Ali, moram reći, glumio sam u više od 7000 predstava u kazalištu, glumio i na filmu, ali i danas me zovu „Hej, Kumpić“, „Hej, guzda...“ Toliko je snažno ljudima ostalo u sjećanju. Drago mi je da i mlade generacije to vole gledati, da je još uvijek atraktivno.

A u toj mladoj generaciji je i Dinamov nogometaš Antonio Marin.

– Još se nisam rodio kad je serija snimana, ali moji su mi puno pričali o njoj. Imao sam je priliku pronaći na internetu i gledao sam. Znam da su uz nju odrastale generacije Zagrepčana i drago mi je da ima naglašeni purgerski štih. Meni je posebno drag bio Pero Vragec jer je bio nogometaš.

