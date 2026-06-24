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Snaha Roda Stewarta prati baš svaku utakmicu Hrvatske: Evo kako je njena obitelj navijala

Piše Stela Kovačević,
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Snaha Roda Stewarta prati baš svaku utakmicu Hrvatske: Evo kako je njena obitelj navijala
Foto: Instagram

Ovog je puta navijala u svom domu, a uz nju su bili i oni najmlađi. Oni su u dresovima s crveno-bijelim kockicama pozorno pratili utakmicu Hrvatske

Admiral

Nicole Artukovich Stewart snaha je legendarnog Roda Stewarta, a ona se ponosi svojim hrvatskim korijenima. Pokazala je kako prati baš svaku utakmicu hrvatske reprezentacije.

Ovog je puta navijala u svom domu, a uz nju su bili i oni najmlađi. Oni su u dresovima s crveno-bijelim kockicama pozorno pratili utakmicu Hrvatske. Prizori su oduševili njene pratitelje.

Foto: Instagram

Podsjetimo, prošlog je tjedna u Dallasu navijala za Hrvatsku na utakmici protiv Engleza. Otkrila je kakav je osjećaj bio navijati.

- Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!! Najboljih 48 sati u Dallasu - napisala je Nicole na Instagramu, ispod seta fotografija na kojima pozira u kockastom dresu. Uz nju je bio i suprug Liam.

Osim toga, otkrila je kako je pjevala Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'.

U ZANOSU Obitelj Roda Stewarta nosi kockice: Navijali za Hrvatsku, snaha je zapjevala Thompsona
Obitelj Roda Stewarta nosi kockice: Navijali za Hrvatsku, snaha je zapjevala Thompsona

Veza Liama i Nicole od početka je bila u središtu pozornosti domaće javnosti jer je njezina obitelj davno odselila iz Hrvatske u Ameriku. Nicole je i dalje jako povezana s Dubrovnikom, Konavlima i krajnjim jugom, odakle su joj baka i djed.

Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija
Dubrovnik: Vjenčanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta u crkvi sv.Ignacija | Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Na raskošnom vjenčanju u Dubrovniku bio je i Rod Stewart. Ona i Liam oženili su se u baroknoj crkvi na Jezuitima, a slavlje se nastavilo na Lovrijencu. Posebno iznenađenje večeri bio je nastup Petra Graše. 

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