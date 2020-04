Snimale gole pa zažalile: 'Zvali su me roditelji, bilo je užasno'

Snimati erotske scene ili ne, pitanje je koje si svaki glumac barem jednom u karijeri mora postaviti, ali i zbog toga odbijati uloge ako je golotinja presudna za dobivanje uloge. Ove zvijezde su prihvatile izazov pokazivanja svog tijela, no nakon toga su i požalili.

1. Mary-Louise Parker u seriji Trava

Iako se više puta skidala u epizodama osme sezone serije Trava, priznaje kako je osjećala velik pritisak kod snimanja scene u kadi, u kojoj je "kao od majke rođena".

- Mislim da nisam trebala biti potpuno gola i svađala sam se s režiserom oko toga te sam još uvijek ogorčena jer sam na kraju popustila. Znala sam što će pisati po internetu "Mary-Louise pokazala svoje velike bradavice. Žalim što sam to napravila - prenosi Decider.

Foto: YouTube/Screenshot



2. Natalie Portman u Hotelu Cheavalier

Ova je zvijezda posve izložila svoje tijelo, osim čarapa u kojima je ostala, u filmu Wesa Andersona Hotel Chevalier. Kasnije je izjavila kako joj je žao što nije slušala svoju intuiciju te se protivila posve goloj sceni. Inače nema ništa protiv golotinji u sceni ako se to čini zbog dočaravanja i uvjerljivosti, no ne voli scene čije fotografije naposljetku završe na porno stranicama.

- To je trebao biti dio dramatične scene, a ne materijal za masturbaciju. To me zbilja ljuti - izjavila je.

Foto: YouTube/Screenshot



3. Sharon Stone u Sirovim strastima

Slavna scena u bijeloj haljini? Ono što nitko ne zna je da Sharon Stone navodno nije imala pojma što se događa sve dok nije vidjela kako to izgleda u kino dvorani.

- Kad smo je snimali, režiser mi je došao i rekao kako se vide bijele gaćice na ekranu i da bi ih trebala skinuti. Odgovorila sam mu da neću, jer ne želim da se nešto vidi, no umirujućim glasom mi je rekao 'pa ni neće, budi sigurna'. Kad sam to vidjela, otišla sam do njega (Verhoeven) i opalila mu šamar. Mogao mi je onda to barem reći prije, a ne da to vidim istovremeno s još sto ljudi, posve nepripremljena.



Foto: YouTube/Screenshot

4. Nicole Kidman u Big Little Lies

Iako Kidman ne žali za ulogom koja joj je donijela Emmyja, priznaje kako joj je doista bilo teško snimati seks scene zlostavljačke prirode.

- Nisam mogla ustati, nisam željela ustati. Režiser bi dolazio do mene i stavlja ručnik na mene u pauzama između snimanja scena. Osjećala sam se potpuno poniženo, uništeno i užasno bijesno - otkrila je.

5. Kate Winslet u Titanicu

Kate je doista snimila velik broj golišavih scena, no priznala je kako se u jednoj posve skinula, slavnoj "nacrtaj me kao da sam jedna od tvojih Francuskinja" sceni iz Titanica. Kaže kako je tada bila jako nesigurna te i danas žali jer je pokazala previše "mesa", no pogriješila je jer je bila previše mlada i željela se dokazati.

Foto: YouTube/Screenshot



6. Jessica Brown Findlay u Albatrossu

Sada poznata po svojim ulogama u Downtown Abbey i Harlotsu, Findlay žali zbog topless scene koju je napravila za film Albatross, ističući kako nije ni znala da bi je eventualno mogla odbiti, niti je znala kako će biti prikazana.

- Iskreno, mislila sam da me snimaju s leđa. To je nešto što više nikad ne bi ponovila - rekla je.

Foto: YouTube/Screenshot



7. Jennifer Lawrence u Passaangersu

Iako ne žali zbog scene seksa s Chrisom Prattom, žali što je nervozu uoči snimanja odlučila pobijediti s kojim pićem.

- Doista sam se napila i poslije scene, kad sam došla kući, tek sam osjetila tjeskobu i strah uz pitanje "Isuse što sam napravila? - rekla je kasnije.





8. Dakota Johnson u filmovima 50 nijansi (sive, mračniji, slobodniji)

Iako je znala da će biti puno golotinje, Dakota se nije nimalo ugodno osjećala na snimanju. Provela je sate glumeći kako je se bičuje i kaže kako je to bilo vrlo emocionalno iscrpljujuće te nimalo seksi. Bilo je više oznojeno i nelagodno.

9. Halle Berry u Monster's Ball

Berry, koja se u filmovima često skidala, ne žali zbog golotinje u filmu za koji je dobila Oscara, no i dalje ne smatra kako su te scene bile nužne.

- Realno, mislim da nije nužno da se vidi sve u filmu i mislim da bi svaki mogao proći bez toga, no vjerujem da je to trik kojim ispočetka prodaju film. Golotinja je izbor, a ja sam se hrabro bacila u to - rekla je lijepa Halle.

10. Emilia Clarke u Game of Thrones

Majka zmajeva svakako je privukla pažnju scenom u kojoj posve gola izlazi iz vatre.

- Nakon što su pogledali epizodu, zvali su me moji roditelji. Malo je reći da je i meni i njima bilo neugodno. Nikome nije bilo do toga da je ponovno gledamo - otkrila je. Nakon toga, u seriji je bilo još puno njezinih golišavih scena, no navodno većinu snima body dublerica.