Snimali ga u Zagrebu, sad će ga prikazati na Trgu bana Jelačića: Evo kad gledati 'Canary Black'

Akcijski triler „Canary Black“, najvećim dijelom snimljen na zagrebačkim ulicama, bit će prikazan u četvrtak, 20. kolovoza, na velikom platnu na Trgu bana Jelačića u sklopu programa „Zagreb – filmski grad“ Cinehill festivala, priopćili su organizatori.

storyeditor/2022-11-16/PXL_161122_96914810.jpg | Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Projekcija počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan.

U središtu priče je Avery Graves, vrhunska operativka CIA-e koju teroristi ucjenjuju otmicom njezina supruga. Kako bi ga spasila, mora izdati vlastitu zemlju i ukrasti povjerljive informacije čija bi predaja mogla izazvati globalnu krizu. Glavnu ulogu tumači Kate Beckinsale, a film je režirao Pierre Morel, redatelj akcijskog hita "96 sati" s Liamom Neesonom. Iako film predvodi međunarodna ekipa, na projektu je bilo angažirano oko 300 hrvatskih filmskih djelatnika, uključujući 69 glumaca i glumica te približno 1200 statista, a jednu od važnijih uloga dobila je Romina Tonković.

EKSKLUZIVNO Zagreb: Kate Beckinsale na snimanju filma Canary Black u Jurišićevoj | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

"Canary Black" sniman je u Zagrebu i Rovinju tijekom jeseni i zime 2022. i 2023. godine. Produkcija je koristila približno 130 zagrebačkih lokacija – od Trga bana Jelačića, Cvjetnog i Europskog trga do Kamenitih vrata, Tomislavca, Dolca, tunela Grič, hotela Esplanade i stadiona Maksimir.

Program „Zagreb – filmski grad“ prikazuje filmove na autentičnim lokacijama na kojima su nastajali. Ovogodišnja projekcija održava se na dosad najvećem prostoru - Trgu bana Jelačića. Sljedeći film u programu bit će "Štefica Cvek u raljama života" redatelja Rajka Grlića, a datum i lokacija projekcije bit će objavljeni uskoro, navode organizatori.