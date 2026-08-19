Saša Lozar na rubu suza u eteru: 'U potpunom sam raspadu...'

Emotivni trenuci na Anteni Zagreb rasplakali su Sašu Lozara. Pjevač i radijski voditelj ovih dana prolazi kroz veliku promjenu u privatnom životu jer njegova kći odlazi na studij u Nizozemsku, a uoči njezina odlaska kolege s Antene Zagreb pripremili su mu iznenađenje koje nije očekivao.

“Antiša, kaj je ovo, mi bumo se rasplakali ovdje. Imaj milosti, daj malo lakše s tim”, čulo se na početku videa, nakon čega je Lozar DJ-u Antene Zagreb Anti Balenu priznao kako se osjeća zbog kćerina odlaska.

“Sutra selim kćer jer ide studirati van u inozemstvo i skužio sam da sam u potpunom raspadu”, rekao je Lozar.

“Takve nekakve dvojake emocije koje imam u sebi, kao ponosa, tuge, želim joj sreću, želim da se vrati, da ono... Napravi neke velike stvari, da iskoristi tu priliku. Da l’ ju gubim? Da l’ je... ma ne, ma grozno? Znači stvarno, uopće ne znam kako ću ovu rečenicu završit, tako da pliz, aj ti“, nastavio je.

Balen mu je tada otkrio da je pripremio nešto posebno.

“Ja sam isto emotivan kao ti. Ima jedan ovaj...“, započeo je, a Lozar ga je odmah upitao: “Kaj delaš ti to na mobitelu?“

“Poslat ću ti nešto. Priče s Alexom i Evanom su mi uvijek bile izuzetno drage... I palo mi je na pamet da se prisjetimo nekih super priča koje su skupa proživjeli Alex i Evan“, rekao je Balen.

Uslijedila je kompilacija situacija o kćeri koje je Lozar tijekom godina prepričavao u eteru, koristeći imena Alex i Evan. Među njima su se našle dileme oko prvih izlazaka, izgubljene školske knjige, šalabahteri, zaboravljeni dokumenti, ali i priča o odluci da se osamostali upravo u Nizozemskoj.

U jednoj isječku je Lozar ispričao: “Evan Lazar je odlučio da će se osamostaliti. Nekidan kad smo za vikend bili tak se osamostalio da je cijeli kuhinjski pod bil masan. Kaj si peko to? Pa valjda mi je prskalo.“

A onda je stigla i priča koja je sada postala stvarnost: “U Utrechtu bi se osamostalio, u Nizozemskoj, na što je Alex reko: ‘Pa dobro, možeš se ti i u Rijeci osamostalit’. Ajmo probat djecu naučit bez tih fensi fakulteta.“

Nakon što je odslušao kompilaciju, Lozar je kroz šalu zaključio: “Sve sličnosti sa stvarnim osobama su slučajne.“

No, iznenađenjima tu nije bio kraj.

“Ja kao osoba koja poznaje i Sašu znam da je odličan prijatelj, ali znam da je i odličan tata. Pa imam još jedan ton koji bi ti htio pustit“, rekao je Balen.

Foto: Privatni album/canva

“Isuse, nemoj više, ljudi, u kaj se ovo pretvorilo? Nisam znao da bude ovo ovako...“, reagirao je Lozar.

“Ovo je čisto da znaš di si i šta si jer znam da ti je teško u zadnjih par dana“, odgovorio mu je Balen, a zatim pustio posljednju snimku - poruku njegove kćeri.

“Ej Alex, ovdje tvoj super sin Evan. Samo ti želim javit da te jako volim, da ćeš mi puno falit i nadam se da to znaš i da to nikad nećeš zaboraviti. Također, ne želim previše odužit da se ne bi slučajno rasplako, tako da... Bok“, poručila mu je.

Lozar više nije mogao zadržati suze.

“Prekasno“, odgovorio je kroz plač.