50 godina ‘Leta iznad kukavičjeg gnijezda’ PLUS+

Snimali su u pravoj ludnici, a autor knjige toliko je mrzio film da ga nikad nije ni pogledao...

Piše Đurđica.Sarjanović,
Foto: IMDB

Kirk i Michael Douglas, koji je bio producent filma, zahladili su odnose zbog glavne uloge, a na 48. dodjeli Oscara osvojio je 'velikih pet' nagrada, što se nije dogodilo od 1934.

Kirk Douglas je sanjao o glavnoj ulozi Randlea McMurphyja u filmskoj inačici knjige “Let iznad kukavičjeg gnijezda”. Prava na knjigu Kena Keseya za filmsku i kazališnu adaptaciju otkupio je 1962. U to vrijeme je i Jack Nicholson pokušavao otkupiti prava, no Douglas je bio brži. Sve mu je išlo za rukom kad je predstava premijerno izvedena na Broadwayu, no nijedan studio nije htio uložiti u ekranizaciju. Kad je upoznao redatelja Miloša Formana u Pragu, ponudio mu je da on stane iza filma. Forman, pak, zbog političke situacije u ondašnjoj Čehoslovačkoj nije mogao i potpuno je izgubio kontakt s Douglasom. Kako je scenarij za kazališnu adaptaciju pisao Dale Wasserman, tako je Douglas 1970. otkupio filmska prava, no početak snimanja je odgođen za nekoliko godina jer je dvojac zbog svađe završio na sudu. U to je vrijeme Kirkov sin, Michael Douglas, došao na ideju da producira film.

