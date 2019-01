Sniman i u Splitu: Film 'Hladni rat' nominiran je za Oscara

Cijenjeni poljski redatelj Pawel Pawlikowski (61) natjecat će se s filmom 'Hladni rat' za Oscara. Ako ga osvoji, redatelju će to biti već drugi kipić. Prvog je dobio 2014. za film 'Ida' u konkurenciji s libanonskim filmom 'Capernaum', njemačkim 'Never Look Away' Floriana Henckel von Donnersmarcka, meksičkim 'Roma' Alfonsa Cuaróna i japanskim 'Obiteljske veze' Hirokazua Kore-ede. Film je nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg redatelja, kao i za fotografiju.

Na 'Hladnom ratu', poljsko-francusko-britanskoj koprodukciji radilo je dvadesetak hrvatskih filmskih profesionalaca, među kojima su glumci Dražen Šivak i Slavko Sobin, a servisni producent bila je zagrebačka Kinorama. Film je crno-bijela ljubavno-politička priča dijelom snimana i u Splitu. Trijumfirao je na dodjeli Europskih filmskih nagrada i dobio nagradu za režiju na festivalu u Cannesu.

U kategoriji animiranog filma nominirani su hit nastavci 'Izbavitelji 2' Brada Birda, 'Krš i lom 2' Richa Moorea te 'Mirai no Mirai' Mamorua Hosode, 'Spider-Man: Novi svijet', kao i 'Otok pasa' proslavljenog redatelja Wesa Andersona, prikazan na prošlogodišnjem Animafestu - Svjetskom festivalu animiranog filma u Zagrebu. Tamo su prikazani i filmovi nominirani za kratkometražnu animiranu kategoriju 'Životinjski porivi' David Finea i Alison Snowden, 'Kasno popodne' Louise Bagnall, a za Oscara se natječu još 'Bao' Domee Shi, 'One Small Step' Andrewa Chesworth i Bobbyja Pontillasa i 'Weekends' Trevora Jimeneza.

Publika prošlogodišnjeg ZagrebDoxa imala je prilike vidjeti na velikom platnu vidjeti i za Oscara nominirani film 'O očevima i sinovima' sirijskog redatelja Talala Derkija, koji je bio gost zagrebačkog festivala na kojemu je osvojio Veliki pečat kao najbolji u međunarodnoj konkurenciji.

Ovogodišnji pak ZagrebDox donosi još jednu oscarovsku nominaciju - 'Minding the Gap', debitantski film mladog američkog autora Binga Liua o mladim skejterima na životnim prekretnicama koji je dosad osvojio 48 nagrada na prestižnim svjetskim festivalima.

U dokumentarnoj kategoriji natječu se još 'Free Solo' Elizabeth Chai Vasarhelyi koji prati sportskog penjača Alexa Honnoulda u misiji osvajanja planinskog vrha El Capitan bez zaštitne opreme, 'Hale County This Morning, This Evening' RaMell Ross o životu Afroamerikanaca u Alabami i 'RBG' Betsy West i Julie Cohen o američkoj sutkinji Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg.

