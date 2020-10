Snimio kućni filmić s Pamelom, a sada ljubi 24 godine mlađu...

<p>Bubnjar benda Mötley Crüe, <strong>Tommy Lee</strong>, danas puni 58 godina. Rođen je 3. listopada 1962. u Ateni. On je bivši suprug seks bombe <strong>Pamele Anderson</strong> (53) s kojom ima sinove <strong>Brandona</strong> (24) i <strong>Dylana</strong> (22).</p><p>Većina ga najviše pamti upravo po burnom braku sa zvijezdom 'Spasilačke službe', javnim ispadima, ali i kućnom porniću koji su 1995. snimili na medenom mjesecu u Meksiku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Njihova ukradena snimka jedna je od najpoznatijih u svijetu slavnih. </p><p>- Ne znam jesu li snimku pogledali moji sinovi, ali znam da znaju za nju. Oni znaju otprilike sve što se može saznati o meni zbog glupog interneta. Ne shvaćam zašto su svi toliko opsjednuti i impresionirani time - rekla je Pamela jednom prilikom.</p><p>Glazbenik se za Valentinovo prošle godine vjenčao s influencericom i glumicom <strong>Brittany Furlan </strong>(34), nakon što je prošlo točno godinu dana od zaruka.</p><p>Tommyju je to četvrto vjenčanje. S Pamelom je bio u braku od 1995. do 1998, a prije nje odabranica mu je bila <strong>Heather Locklear</strong> (59), poznata po brojnim pijanstvima i skandalima.</p><p>Prva supruga mu je bila <strong>Elaine Starchuk</strong>, ali brak im je trajao svega godinu dana. </p><p>Lee je priznao da je spavao s mnogo žena, ali da je ipak dosta izbirljiv kada se radi o tome. </p><p>- Isuse, ne znam s koliko sam žena spavao. Stvarno ne znam. Vjerojatno nije toliko puno koliko svi misle. Čak i u najgorim trenucima sam prilično izbirljiv<strong> </strong>- rekao je svojedobno te dodao da su mu se ponekad standardi snizili nakon što bi popio nekoliko pića. </p>