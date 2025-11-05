Obavijesti

JOŠ NIJE SLUŽBENO

Snimat će se biografski film o legendarnom Halidu Bešliću

Piše Zrinka Medak Radić,
Snimat će se biografski film o legendarnom Halidu Bešliću
Suze i pjesma u Sarajevu u čast Halidu Bešliću | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Poznati estradni menadžer iz Bosne otkrio je da će uskoro početi snimanje biografskog filma o poznatom pjevaču. 'To nije samo film o pjevaču, nego o čovjeku koji je kroz glazbu ujedinio ljude', rekao je

Život i karijera jedne od najvećih glazbenih ikona s ovih prostora, Halida Bešlića, koji je preminuo početkom listopada, uskoro će biti pretočeni u film. Poznati estradni menadžer iz Bosne otkrio je za Kurir da će uskoro početi snimanje biografskog filma o legendarnom pjevaču.

Film će pratiti Halidov put od ranih dana u Knežini kod Olova, preko sarajevskih kafana sedamdesetih, do statusa jednog od najprepoznatljivijih glazbenika Balkana. Poseban fokus bit će stavljen na trenutke koji su obilježili njegov život, poput teške prometne nesreće, njegovu ljubav prema obitelji i obožavateljima, ali i na humanitarna djela koja je Halid nesebično činio.  

Film će otkriti Halida kakvog publika možda nikada nije vidjela, najavljuje se.

- Već se veliko u bosanskoj čaršiji priča da se radi na realizaciji filma o ovom velikom umjetniku. Halid je simbol jedne epohe. Njegova životna priča nosi u sebi sve: radost, tugu, borbu, ponos. To nije samo film o pjevaču, nego o čovjeku koji je kroz glazbu ujedinio ljude - rekao je menadžer za Kurir. 

- Ne želim ja biti taj koji će javno otkrivati detalje filma. Kada se završi nacrt i razgovara s obitelji, onda će se to i službeno znati. Sada je sve na nivou ideje, jedne lijepe ideje koja polako počinje živjeti - dodao je.  

Halid je u jednom razgovoru u medijima izjavio da bi mu bila čast da njegov život bude pretočen u film, ali i da se „pomalo plaši“ kako će sve to izgledati:

- Nadam se da će to biti iskreno, da će ljudi prepoznati mene, onog Halida koji je uvijek bio svoj -  rekao je prije nekoliko godina.

Snimanje filma planirano je na više lokacija u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj, a premijera se očekuje krajem 2026. godine.

