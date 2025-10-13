Legenda živi vječno: Dio Koševa odsad nosi ime Halida Bešlića

FK Sarajevo pokrenuo je inicijativu, a potom i potvrdio odluku koja je duboko odjeknula srcima svih građana: zapadna tribina stadiona "Asim Ferhatović Hase" bit će nazvana po nedavno preminuloj glazbenoj legendi i vjernom navijaču kluba, Halidu Bešliću. Sve je započelo službenim zahtjevom koji je FK Sarajevo uputio sarajevskoj općini Centar. Prijedlog da zapadna, najveća tribina kultnog Koševa ponese ime Halida Bešlića izraz je dubokog poštovanja prema čovjeku koji je bio mnogo više od pjevača.

Prijatelj kluba, glas naroda

Halid Bešlić, koji je preminuo 7. listopada u 72. godini života, ostavio je neizbrisiv trag u cijeloj regiji. Za FK Sarajevo, on nije bio samo slavni navijač. Bio je prijatelj, navijač i glas koji je znao izraziti ponos, emociju i odanost, sve ono što bordo boja simbolizira. "Bio je glas Sarajeva, onaj koji je znao govoriti srcem naroda, koji je znao stati uz svoj klub bez velikih riječi, ali s ogromnim srcem", poručili su iz kluba.

Iako se nikada nije profesionalno bavio sportom, Bešlić je bio njegov veliki zaljubljenik. U intervjuima je često s divljenjem govorio o sportskim velikanima bivše Jugoslavije.

- Obožavao sam Safeta Sušića, Dragoslava Šekularca, Dragana Džajića... Mirzu Delibašića, Zorana Moku Slavnića, Kićanovića, Veselina Vujovića - prisjećao se Bešlić.

Ipak, dva su kluba imala posebno mjesto u njegovu srcu: FK Sarajevo i KK Bosna, čije je uspjehe i padove godinama vjerno pratio.

Odluka potvrđena na dan posljednjeg ispraćaja

U činu koji je dodatno naglasio dubinu poštovanja, FK Sarajevo nije čekao završetak općinske procedure. Na dan dženaze u ponedjeljak, koji je odlukom Vlade Federacije BiH proglašen i Danom žalosti, klub je službeno objavio da zapadna tribina od tog trenutka nosi Halidovo ime. Ova odluka objavljena je dok su se deseci tisuća ljudi iz cijele regije i svijeta okupljali kako bi ispratili svog idola na vječni počinak na gradskom groblju Bare.

U dirljivom priopćenju, klub se oprostio od svog sugrađanina: "Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču... Zato, od danas, Zapadna tribina nosi tvoje ime, da se zna i pamti, da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas. Hvala ti, Halide, što si bio naš. Ova tribina, ovaj klub i ovaj grad će te vječno pamtiti."

Preimenovanje tribine na Koševu samo je jedna od inicijativa kojima Sarajevo želi trajno sačuvati uspomenu na svog velikana. Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Admela Hodžić, najavila je i službeno podnijela inicijativu da i Ulica Koševo, koja vodi prema stadionu, ponese ime Halida Bešlića. Cilj je da njegov lik i djelo ostanu trajno upisani u identitet grada kojem je, kako mnogi kažu, dao dušu.