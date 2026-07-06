Vlasnik ugostiteljskog objekta iznio detalje incidenta s Laurom

Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', privedena je sinoć u jednom dubrovačkom kafiću. Prema pisanju lokalnih medija, Laura je oko 20:30 sati ušla u kafić u Lapadskim dvorima i počela razbijati stvari, zbog čega je pozvana policija.

Vlasnik kafića kazao je za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine, niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'.

- Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci - ispričao je vlasnik ugostiteljskog objekta, istaknuo je kako je došlo do neugodne situacije, te dodao kako je pritom 'vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'.

U međuvremenu se u javnosti pojavio i video Laurinog privođenja na kojoj se čuje kako Laura viče na policajce i govori im da joj 'puste mobitel'. Ostatak je teško razumljiv, no u jednom trenutku jasno je kako Laura uznemireno viče 'pusti me'.

Jedan od Laurinih prijatelja sinoć odmah nakon incidenta potvrdio nam je da je do njega zaista i došlo.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - rekao nam je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri te je dodao kako je Laura odvedena na triježnjenje u dubrovački pritvor.

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.