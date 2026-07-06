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INCIDENT U DUBROVNIKU

Vlasnik ugostiteljskog objekta iznio detalje incidenta s Laurom

Piše 24sata,
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Vlasnik ugostiteljskog objekta iznio detalje incidenta s Laurom
Foto: Instagram
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Vlasnik kafića kazao je kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine, niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta

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Laura Prgomet, bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni', privedena je sinoć u jednom dubrovačkom kafiću. Prema pisanju lokalnih medija, Laura je oko 20:30 sati ušla u kafić u Lapadskim dvorima i počela razbijati stvari, zbog čega je pozvana policija. 

Vlasnik kafića kazao je za Net.hr kako protiv Laure neće podnijeti kaznenu prijavu zbog oštećenja imovine, niti će to učiniti vlasnik apartmana u kojem je navodno također nastala materijalna šteta, jer će 'ionako odgovarati za napad na službeno lice'. 

- Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci - ispričao je vlasnik ugostiteljskog objekta, istaknuo je kako je došlo do neugodne situacije, te dodao kako je pritom 'vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'. 

NAPRAVILA INCIDENT Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

U međuvremenu se u javnosti pojavio i video Laurinog privođenja na kojoj se čuje kako Laura viče na policajce i govori im da joj 'puste mobitel'. Ostatak je teško razumljiv, no u jednom trenutku jasno je kako Laura uznemireno viče 'pusti me'.

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Jedan od Laurinih prijatelja sinoć odmah nakon incidenta potvrdio nam je da je do njega zaista i došlo.

- Ostavili smo je na vodi, kad smo je "skupili" bila je neprepoznatljiva - rekao nam je prijatelj koji tvrdi da je bio s njom te večeri te je dodao kako je Laura odvedena na triježnjenje u dubrovački pritvor. 

NAKON INCIDENTA FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću

Iz policije, ne otkrivajući identitet osobe, navode kako je u tijeku očevid te kako do njegovog dovršetka ne mogu davati više informacija o okolnostima događaja.

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Komentari 4
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću
NAKON INCIDENTA

FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću

Influencerica Laura Prgomet proslavila se prošle godine sudjelovanjem u emisiji 'Gospodin Savršeni', a sada je napravila incident u jednom kafiću u Dubrovniku
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
NAPRAVILA INCIDENT

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta te kako se trenutno nalazi na triježnjenju. "Ostavili smo je na vodi, kad smo je 'skupili' bila je neprepoznatljiva", rekli su nam
VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'
NAKON INCIDENTA U KAFIĆU

VIDEO Širi se snimka privođenja Laure iz 'Gospodina Savršenog'

Laura Prgomet privedena je sinoć u Dubrovniku nakon incidenta u jednom kafiću, a sada je društvenim mrežama počela kružiti snimka

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