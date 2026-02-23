Snjeguljica i Princ na bijelome konju slavili zajednički uspjeh, evo kako se slavni par upoznao

Glumački par Ginnifer Goodwin i Josh Dallas u nedjelju je slavio nagradu za najbolji animirani film na dodjelama nagrada BAFTA u Londonu. Pozirali su fotografima sa statuama, a ovoje su dali svoj doprinos filmu "Zootopia 2", koji se ove godine natječe i za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg animiranog filma. "Zootopia 2" nije njihov prvi zajednički projekt, a par se i upoznao na setu serije koja ih je spojila u stilu prave bajke.

Goodwin i Dallas upoznali su se 2011. godine dok su snimali seriju "Once Upon a Time" u kojoj su glumili Snjeguljicu i Princa na bijelom konju.

- Nismo se opirali strasti, samo smo se prepustili - rekao je Dallas za People nekoliko godina kasnije. U studenom iste godine prvi put su kao par prošetali crvenim tepihom na dodjeli CMA nagrada, a u listopadu 2013. su objavili zaruke.

Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

- Jako smo uzbuđeni što vam možemo potvrditi zaruke i jedva čekamo sve proslaviti s obitelji, ali i s našom drugom obitelji u seriji "Once Upon a Time" - komentirao je par onda. Mjesec dana kasnije potvrdili su da čekaju prvo dijete.

Pred oltar su stali u travnju 2014. na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji okruženi obitelji i prijateljima. Mjesec kasnije na svijet je stigao njihov sin Oliver Finlay Dallas. Drugu trudnoću glumica je objavila netom prije premijere prvog nastavka filma "Zootopia", a drugog sina dobili su u lipnju 2016.

2012 Comic Con International - Day Three - San Diego | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Godine 2018. zaključili su svoje putovanje u seriji "Once Upon a Time" te su komentirali kako im je bila privilegija godinama glumici Snjeguljicu i Princa na bijelom konju. Dallas je za People 2019. istaknuo da mu je najbolji dio čitavoga seta serije bila činjenica da je upravo ondje upoznao ljubav svoga života.

Slavni par već godinama živi pravu bajku, a nerijetko u javnosti podržavaju jedno drugo. Goodwin je u intervjuima komentirala kako se udala za svog najboljeg prijatelja.