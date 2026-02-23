Obavijesti

Show

Komentari 0
KAO IZ PRAVE BAJKE

Snjeguljica i Princ na bijelome konju slavili zajednički uspjeh, evo kako se slavni par upoznao

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Snjeguljica i Princ na bijelome konju slavili zajednički uspjeh, evo kako se slavni par upoznao
5
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

Ginnifer Goodwin i Josh Dallas na dodjelama nagrada BAFTA slavili su zajednički uspjeh, a par se upoznao na snimanju serije "Once Upon a Time" još 2011. Zajedno imaju dvoje djece, a ovo je njihova priča.

Admiral

Glumački par Ginnifer Goodwin i Josh Dallas u nedjelju je slavio nagradu za najbolji animirani film na dodjelama nagrada BAFTA u Londonu. Pozirali su fotografima sa statuama, a ovoje su dali svoj doprinos filmu "Zootopia 2", koji se ove godine natječe i za nagradu Oscar u kategoriji najboljeg animiranog filma. "Zootopia 2" nije njihov prvi zajednički projekt, a par se i upoznao na setu serije koja ih je spojila u stilu prave bajke.

NA DODJELI NAGRADA FOTO Kakav glamur i luksuz! U Londonu se okupila glumačka elita, pogledajte njihove outfite
FOTO Kakav glamur i luksuz! U Londonu se okupila glumačka elita, pogledajte njihove outfite

Goodwin i Dallas upoznali su se 2011. godine dok su snimali seriju "Once Upon a Time" u kojoj su glumili Snjeguljicu i Princa na bijelom konju. 

- Nismo se opirali strasti, samo smo se prepustili - rekao je Dallas za People nekoliko godina kasnije. U studenom iste godine prvi put su kao par prošetali crvenim tepihom na dodjeli CMA nagrada, a u listopadu 2013. su objavili zaruke. 

2026 British Academy of Film and Television Awards (BAFTA), in London
Foto: Suzanne Plunkett/REUTERS

- Jako smo uzbuđeni što vam možemo potvrditi zaruke i jedva čekamo sve proslaviti s obitelji, ali i s našom drugom obitelji u seriji "Once Upon a Time" - komentirao je par onda. Mjesec dana kasnije potvrdili su da čekaju prvo dijete.

Pred oltar su stali u travnju 2014. na intimnoj ceremoniji u Kaliforniji okruženi obitelji i prijateljima. Mjesec kasnije na svijet je stigao njihov sin Oliver Finlay Dallas. Drugu trudnoću glumica je objavila netom prije premijere prvog nastavka filma "Zootopia", a drugog sina dobili su u lipnju 2016. 

2012 Comic Con International - Day Three - San Diego
2012 Comic Con International - Day Three - San Diego | Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL

Godine 2018. zaključili su svoje putovanje u seriji "Once Upon a Time" te su komentirali kako im je bila privilegija godinama glumici Snjeguljicu i Princa na bijelom konju. Dallas je za People 2019. istaknuo da mu je najbolji dio čitavoga seta serije bila činjenica da je upravo ondje upoznao ljubav svoga života. 

NAJVAŽNIJE KATEGORIJE Dodijeljene su BAFTA nagrade! Evo tko su pobjednici večeri
Dodijeljene su BAFTA nagrade! Evo tko su pobjednici večeri

Slavni par već godinama živi pravu bajku, a nerijetko u javnosti podržavaju jedno drugo. Goodwin je u intervjuima komentirala kako se udala za svog najboljeg prijatelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 23. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik
NASMIJAO SVE

Nevjerojatno! Evo u čemu je Saša Kopljar vodio Dnevnik

Na fotki je u sakou, košulji i kravati. No donji dio kombinacije čini ono što gledatelji na malim ekranima ne vide. Zahvalio je dizajneru koji mu pomaže oko odjeće
Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla
U NOVIM 'VODAMA'

Laura Prgomet iz 'Gospodina Savršenog' postala voditeljica: Pogledajte kako se snašla

Snimka na kojoj Laura intervjuira mlade sportaše objavljena je na TikToku i brzo je postala viralna. Neki su joj pisali kako je dečke trebala pitati za njihov datum rođenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026