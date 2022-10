Snježana Mehun među bečkim kontejnerima: 'Odlagalište na svakom ćošku, nema greške...'

Snježana Schillinger ex Mehun (50) javila se svojim pratiteljima iz Beča i pokazala kako je tamo riješen problem otpada.

Snježana se javila iz 'smetlišta iz kvarta' te pokazala kako izgledaju reciklažni spremnici.

- Da vam pokažem nešto. Evo me u Beču. Odlagalište, znači na svakom ćošku, nema greške. Svakih pola kilometra otprilike, vrlo jednostavno. To je to od mene, da se javim i sa smetlišta iz kvarta. Ali nisu oni pametniji od nas - poručila je Snježana u videima koje je objavila na Instagramu.

Na videu se može vidjeti kako je sve oko spremnika za otpad uredno i čisto te nema smeća po ulicama.

- Poanta je u tome da u svakom kvartu, na svakih 500 metara ili čak bliže imate reciklažne boxeve na ulici. U zgradi odvajate samo papir, ostalo je vaša savjest, pojasnila je za Index.

Snježana je nedavno s pratiteljima podijelila dojmove o posjetu Firenzi, koja ju je oduševila.

Kakva pozornica života je ova Firenza. Ama baš svaki put ostanem bez daha - napisala je Snježana uz fotografije na kojima je nasmiješena pozirala u poznatom talijanskom gradu.

Podsjetimo, Snježana se prije godinu dana udala za austrijskog poduzetnika Franza Schillingera (58). Svadbeno slavlje je bilo na Kornatima, a među brojnim gostima našli su se Nives Celzijus, Neven Ciganović, Ecija Ivušić, Zlatko Mateša...

