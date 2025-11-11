Obavijesti

Show

Komentari 2
POKRETAČICA BRENDA DUCHESS

Snježana Schillinger za 24sata: Niti jedne haljine ne bi bilo bez naših domaćih šnajderica...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Snježana Schillinger za 24sata: Niti jedne haljine ne bi bilo bez naših domaćih šnajderica...
2
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Revija brenda Duchess iščekuje se s velikim zanimanjem, zakazana je u Muzeju grada Zagreba

Najmanje nekoliko mjeseci traju pripreme za jednu modnu reviju, od trenutka u kojem se kupuju materijali do finiša i izlaska modela pred publiku. Mi materijale nabavljamo u Italiji, a šijemo u Hrvatskoj, tako da je kolekcija izvedba domaćih majstora i majstorica od zanata i kreative. Imamo nekoliko šivaonica koje su nam stalni partneri, govori Snježana Schillinger, pokretačica brenda Duchess, koji za 12. studenog ima zakazanu reviju u prostoru Muzeja grada Zagreba. Snježanine su revije iz sezone u sezonu sve krcatije.

Lošinj pod svjetlima reflektora FOTO Vikend glamura i luksuza! Majoli, Kolinda i drugi uživali na eventu Snježane Mehun...
FOTO Vikend glamura i luksuza! Majoli, Kolinda i drugi uživali na eventu Snježane Mehun...

Navala za stolac više pored modne piste ne jenjava. Logično, Snježana se voli kreativno izražavati u smislu organizacije, pa se ovog puta odvažila manekenke poslati 'u šetnju' kroz postav izložbe, što će svakako zaintrigirati, kako konceptom tako i predstavljanjem modnih noviteta koje su u timu pripremili.

- Nije mali stres iznijeti ovoliku organizaciju, ali vrijedi. Modna revija kao takva najveća je reklama. Kolekciju prezentirati u takvom jedinstvenom prostoru, a još nikad manekenke nisu šetale Muzejem grada Zagreba u ovoj funkciji, svakako je i odraz poštovanja klijenata, kupaca i gostiju kojima se obraćamo na reviji - govori nam poduzetnica Schillinger.

Zagreb: Revija Duchess Womenswear, modnog brenda Snježane Schillinger
Zagreb: Revija Duchess Womenswear, modnog brenda Snježane Schillinger | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njoj zapravo izlazak iz okvira u smislu biranja lokacije modne revije nekako već i ulazi u segment prepoznatljivosti budući da je već istu priču radila i u Državnom arhivu, u lunaparku, na doku...

MODNA ČAROLIJA DUCHESSA Prizori koji ostavljaju bez daha! Pogledajte modele u mokrim haljinama na jahtama u Veneciji
Prizori koji ostavljaju bez daha! Pogledajte modele u mokrim haljinama na jahtama u Veneciji

Duchess womens wear modni je brend koji su na tržište lansirali Snježana Mehun i mladi modni dizajner Antun Tin Brišar. Haljine, kompletna modna linija, kreirane su prema potrebama svake moderne žene. Linije kroja su takve da omogućuju slobodno kretanje, ali i ističu ženstvene linije tijela. Ovisno o kombinaciji, većina haljina može biti idealna i za dnevnu i za večernju varijantu. 

Zagreb: Revija Duchess Womenswear, modnog brenda Snježane Schillinger
Zagreb: Revija Duchess Womenswear, modnog brenda Snježane Schillinger | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija
GLUMAC SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Priča se da ne izlazi sa ženama starijima od 25: Ovo su sve ljubavi Leonarda DiCaprija

Ljubavni život Leonarda DiCaprija postao je gotovo jednako popularan kao i njegova filmska karijera, jer se dugo nagađa da glumac ne izlazi sa ženama starijim od 25 godina. Brojne žene zarobile su srce slavnog zavodnika, a u galeriji donosimo pregled svih njegovih veza.
FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine
IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja inače danas slavi 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
FOTO Brčkanje u bazenu, u ruci šampanjac! Maja objavila fotke iz Dubaija, s njome je i Šime...
'MIRIŠE' NA LUKSUZ

FOTO Brčkanje u bazenu, u ruci šampanjac! Maja objavila fotke iz Dubaija, s njome je i Šime...

Ako je netko majstorica pretvaranja običnog putovanja u filmsku priču, to je Maja Šuput (46). Ovog puta destinacija: Dubai. Pratnja: Šime Elez (27), poznatiji kao 'Gospodin Savršeni'. Pjevačica je u ponedjeljak na Instagramu servirala kadrove koji 'mirišu' na luksuz - bazen s pogledom na grad, sunce koje se lomi o staklene nebodere...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025