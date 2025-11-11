Snježana Schillinger za 24sata: Niti jedne haljine ne bi bilo bez naših domaćih šnajderica...

Najmanje nekoliko mjeseci traju pripreme za jednu modnu reviju, od trenutka u kojem se kupuju materijali do finiša i izlaska modela pred publiku. Mi materijale nabavljamo u Italiji, a šijemo u Hrvatskoj, tako da je kolekcija izvedba domaćih majstora i majstorica od zanata i kreative. Imamo nekoliko šivaonica koje su nam stalni partneri, govori Snježana Schillinger, pokretačica brenda Duchess, koji za 12. studenog ima zakazanu reviju u prostoru Muzeja grada Zagreba. Snježanine su revije iz sezone u sezonu sve krcatije.

Navala za stolac više pored modne piste ne jenjava. Logično, Snježana se voli kreativno izražavati u smislu organizacije, pa se ovog puta odvažila manekenke poslati 'u šetnju' kroz postav izložbe, što će svakako zaintrigirati, kako konceptom tako i predstavljanjem modnih noviteta koje su u timu pripremili.

- Nije mali stres iznijeti ovoliku organizaciju, ali vrijedi. Modna revija kao takva najveća je reklama. Kolekciju prezentirati u takvom jedinstvenom prostoru, a još nikad manekenke nisu šetale Muzejem grada Zagreba u ovoj funkciji, svakako je i odraz poštovanja klijenata, kupaca i gostiju kojima se obraćamo na reviji - govori nam poduzetnica Schillinger.

Zagreb: Revija Duchess Womenswear, modnog brenda Snježane Schillinger | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njoj zapravo izlazak iz okvira u smislu biranja lokacije modne revije nekako već i ulazi u segment prepoznatljivosti budući da je već istu priču radila i u Državnom arhivu, u lunaparku, na doku...

Duchess womens wear modni je brend koji su na tržište lansirali Snježana Mehun i mladi modni dizajner Antun Tin Brišar. Haljine, kompletna modna linija, kreirane su prema potrebama svake moderne žene. Linije kroja su takve da omogućuju slobodno kretanje, ali i ističu ženstvene linije tijela. Ovisno o kombinaciji, većina haljina može biti idealna i za dnevnu i za večernju varijantu.

Zagreb: Revija Duchess Womenswear, modnog brenda Snježane Schillinger | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL